El jueves 16 de octubre de 2025 se reportó que un avión con matrícula mexicana cayó en Michigan, Estados Unidos, dejando un saldo de tres muertos.

Según informes de la policía local, el hecho ocurrió a las 17:00 horas en Bath Township, donde arribaron los servicios de emergencia para proceder al rescate de los cuerpos.

Según los informes iniciales, el avión con matrícula mexicana que estaría relacionado con una base en Aguascalientes, cayó en una carretera, lo que provocó que la policía bloqueara ambos sentidos de la vía.

Avión con matrícula mexicana cae en Michigan (Especial)

Sin identificar las tres personas que murieron en un avión con matrícula mexicana en Michigan

Los primeros reportes refieren que un avión Hawker 800XP con matrícula mexicana XA-JMR se accidentó en Michigan mientras sobrevolaba a una altura de 4 mil metros de altura.

De acuerdo con las autoridades de Michigan, el avión cayó en la intersección de las calles Clark y Peacock, sin que hasta ahora se conozcan las identidades de los tres pasajeros.

Al momento, se desconocen las causas por las que se accidentó este avión con matrícula mexicana propiedad de Aerolíneas del Centro S.A de C.V, así como el destino al que se dirigía.