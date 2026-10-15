La audiencia de Ovidio Guzmán volvió a cambiar de fecha, pues la jueza federal Sharon Johnson Coleman admitió la petición conjunta que presentaron la defensa del acusado y la fiscalía.

De acuerdo con lo señalado en la notificación oficial de entrada en el expediente, el aplazamiento establece que será hasta el mes de abril de 2027 cuando se lleve a cabo.

Cabe destacar que la audiencia de Ovidio Guzmán en la que se dará seguimiento al estatus sobre su cooperación con las autoridades, se programó para celebrarse originalmente el 9 de enero de 2026.

Jueza aplaza hasta abril de 2027 la audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Aplazan nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán

Luego del aplazamiento previo que difirió la audiencia de Ovidio Guzmán para el 7 de diciembre de 2026, autoridades judiciales de Estados Unidos volvieron a aplazar la sesión.

La jueza federal Sharon Johnson Coleman aceptó la petición planteada en conjunto por la fiscalía del Departamento de Justicia y los abogados defensores del procesado.

De esa manera, la Corte del Distrito Norte de Illinois estableció que la cita judicial de Ovidio Guzmán se reprograme para el 14 de abril de 2027 e iniciará en punto de las 10:30 horas en Chicago.

Se debe resaltar que la diligencia no corresponde a una lectura de sentencia, sino a una audiencia de estatus que está destinada a revisar los avances en el acuerdo de colaboración.

El convenio de colaboración contempla la entrega de información estratégica sobre las redes operativas del Cártel de Sinaloa, a cambio de de una posible reducción sustancial en la condena final del acusado.

Audiencia de Ovidio Guzmán ha sido aplazada 9 veces

Con el más reciente aplazamiento, la audiencia de Ovidio Guzmán se ha reprogramado ya en 9 ocasiones, debido a que originalmente se llevaría a cabo el 9 de enero de 2026.

La cadena de diferimientos acumulados se ha concretado debido a la prolongación constante del proceso judicial desde que se fijó el primer llamado.

Analistas han advertido que se trataría de una una estrategia procesal que busca agotar los tiempos legales necesarios, permitiendo que la fiscalía mantenga bajo reserva las actuaciones del acusado.

El hijo de Joaquín, “el Chapo” Guzmán, es señalado como uno de los cabecillas principales en la estructura de operaciones transnacionales del Cártel de Sinaloa por coordinar esquemas financieros y logísticos.