El tribunal federal de Chicago aplazó una vez más la audiencia intermedia de Ovidio Guzmán que estaba programada para el 27 de julio y determinó que se realice hasta octubre.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, la jueza Sharon Johnson Coleman ordenó cancelar la comparecencia presencial del líder de la facción de Los Chapitos, y la reprogramó.

Cabe destacar que se trata de la tercera ocasión a lo largo de este 2026, que las autoridades judiciales de Estados Unidos ordenan aplazar las audiencias de Ovidio Guzmán.

Ovidio Guzmán (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com )

Jueza ordena aplazar otra vez la audiencia de Ovidio Guzmán

A menos de 2 semanas de que se llevara a cabo como se tenía programada, la audiencia intermedia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, los trabajos fueron aplazados de nueva cuenta.

Originalmente, las autoridades judiciales de Estados Unidos establecieron que la sesión presencial a la que deberá acudir el hijo de “Chapo” Guzmán, se realizará el 27 de julio de 2026.

No obstante, se dio a conocer que la jueza Sharon Johnson Coleman volvió a posponer los trabajos, debido a que estableció que sea hasta el 26 de octubre de cuando se lleven a cabo.

A diferencia de las ocasiones previas, la nueva orden judicial con la que se aplazarla audiencia intermedia de Ovidio Guzmán, no explica el motivo por el que se tomó la determinación.

Ovidio Guzmán (Michelle Rojas/ Luis Chaparro / SDPnoticias)

Se debe recordar que en la audiencia se espera que se se revise si la fiscalía aún quiere pedir la reducción de condena luego de que Ovidio Guzmán llegó a un acuerdo de culpabilidad.

De la misma forma, en dicha audiencia intermedia las autoridades van a establecer la fecha en la que se dictará la sentencia en contra del jefe de la facción de Los Chapitos.

Audiencias de Ovidio Guzmán se han aplazado de forma constante

El proceso judicial que enfrenta Ovidio Guzmán en Estados Unidos ha pasado por diversas dilaciones, toda vez que sus audiencias se han aplazado de forma constante.

Tan solo en lo que va de este 2026, juezas y jueces han determinado posponer las reuniones en 3 ocasiones, luego de que la audiencia intermedia estaba programada para el 10 de julio.

En las ocasiones anteriores, las autoridades judiciales explicaron que los aplazamientos se establecieron con el fin de revisar a detalle los alcances del acuerdo de culpabilidad al que llegó Ovidio Guzmán.