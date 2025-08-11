Unos días después de cumplirse dos meses del atentado en su contra, Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de Colombia, murió a los 39 años de edad.

La muerte de Miguel Uribe Turbay se registró a la 1:56 de la madrugada de este lunes (hora de Bogotá) como consecuencia de las lesiones en el cerebro que le dejó el atentado del pasado 7 de junio, informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se mantenía internado.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 01:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, confirmó la institución de salud.

El atentado contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un mitin en Bogotá, en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, donde el político recibió impactos de bala en su cabeza.

Atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de Colombia (Especial)

¿De qué murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia?

El estado de salud de Miguel Uribe Turbay se agravó durante la madrugada del pasado sábado 9 de agosto.

Luego de una intervención quirúrgica, Miguel Uribe Turbay presentó “un sangrado intracerebral agudo” que orilló a realizar otra cirugía de urgencia.

A raíz de ello, horas más tarde, la Fundación Santa Fe informó que la condición del senador era “extremadamente crítica” derivado de “un edema cerebral persistente” y “un sangrado intracerebral de difícil control”.

A pesar de múltiples cirugías y atención intensiva, Uribe Turbay no logró recuperarse.

Miguel Uribe Turbay (IG: Miguel Uribe Turbay)

Miguel Uribe Turbay: Reacciones tras la muerte del precandidato presidencial de Colombia

En su cuenta de X, Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia y líder del partido del Centro Democrático, aseguró que “el mal lo destruye todo; mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su consternación por la noticia y aseguró que “Estados Unidos se solidariza con su familia, el pueblo colombiano”, además de exigir justicia contra los responsables.

Su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay a través de su cuenta de Instagram: Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. (...) Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. (...) Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

A la fecha, se ha detenido al menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial de Colombia, así como algunos presuntos implicados, entre ellos al presunto autor intelectual identificado como Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’.