El departamento de Cauca en Colombia, vivió un ataque terrorista ayer 25 de abril de 2026 a cargo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

El ataque con una bomba en El Túnel de la vía Panamericana, dejó 19 personas muertas, dejando 48 muertos en total de ataques de narcoterroristas que se presentaron el fin de semana, por lo que se declaró tres días de duelo.

Bomba en Cauca, Colombia, deja 19 muertos por ataque de las FARC-EP

El municipio de Cajibío en Cauca, Colombia, vivió un ataque “indiscriminado” terrorista con una bomba que fue arrojada en la vía Panamericana dejando 19 muertos de la población civil que viajaba en el medio de transporte y usaban la carretera aledaña.

El artefacto se trató de un cilindro repleto de explosivos que fue arrojado sobre el autobús.

Aunque en un inicio saldo preliminar era de cinco muertos, el departamento de Cauca informó que son 19 los muertos en este ataque de las FARC-EP.

Asimismo, se informó que junto con otros ataques realizaron en otras partes de Cauca, son 48 las personas muertas por ataques terroristas.

Es así que se detalló que las investigaciones forenses serán multidisciplinarias a cargo del Instituto de Medicina Legal (IML) para la identificación de los restos de las personas.

Ante la situación que se vive, el gobierno busca de enfrentar el “orden público y la seguridad” se desplegarán 13 pelotones de caballería blindados. Además de 12 de infantería y unidades policiacas a lo largo de la vía Panamericana.

Cauca declara tres días de luto por ataque terrorista

Tras informarse que son 19 los heridos por el ataque terrorista de las FARC-EP en la vía Panamericana, el gobierno de Cauca declaró 3 días de luto “en memoria de las víctimas”.

Asimismo, según el Decreto No 0303-04-2026, se izará la bandera del departamento de Cauca y el pabellón Nacional a media hasta, así como todas las dependencias e incluso empresas privadas, educativas en estos tres días de luto.

Finalmente, se expresará públicamente “nuestro más profundo sentimiento de dolor y rechazo por tan lamentables hechos”, brindando solidaridad a las familias de los fallecidos.