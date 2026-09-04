Andrew Tate fue acusado oficialmente por la justicia de Rumanía por los delitos de tráfico de menores y lavado de dinero, así como por abuso sexual e influenciar a testigos.

Si bien el creador de contenido se encuentra detenido en Estados Unidos junto a su hermano Tristan Tate, la fiscalía de Rumanía ha solicitado la confiscación de autos de lujo y miles de euros que procederían de la explotación de una menor de edad.

Cabe señalar que ambos hermanos han mantenido su rechazo a todas las acusaciones en su contra, no solo en Rumanía, sino en Inglaterra.

Andrew Tate es acusado de tráfico de menores y lavado de dinero

Andrew Tate fue acusado por la fiscalía de Rumanía por varios delitos sexuales y lavado de dinero,

Las autoridades rumanas han señalado a Tate de:

trata de menores

abuso sexual contra una menor

lavado de dinero

influenciar a testigos

Estas acusaciones se suman a las que ya pesan contra Andrew y su hermano en Reino Unido por:

violación

lesiones corporales graves

trata de personas

control de la prostitución con fines de lucro contra 3 personas

De acuerdo con la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT), Andrew Tate habría reclutado en 2012 a una menor de 15 años a quien explotó sexualmente durante nueve años en el Reino Unido y en Rumanía.

Por su parte, la Fiscalía rumana alega que Andrew Tate, engañó a la joven sobre su intención de entablar una relación sentimental.

Posteriormente la habría presionado mediante amenazas, chantaje emocional, control y vigilancia, además de agresiones físicas con fines de prostitución.

La víctima fue presuntamente obligada a producir material pornográfico y a aparecer en videollamadas.

Tristan Tate es acusado de complicidad por delitos sexuales contra una menor de edad

Por su parte, Tristan Tate fue acusado de complicidad por la Fiscalía de Rumanía por delitos sexuales contra una menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, Tristan Tate habría apoyado a su hermano, supervisando la actividad de la menor de edad y encargándose de recaudar y administrar el dinero procedente de esas videollamadas.

Cabe señalar que la DIICOT también alega que los hermanos Tate intentaron influir sobre las declaraciones de algunas víctimas y testigos cuando les ofrecieron dinero, teléfonos y la promesa de asistencia legal.

Ante la gravedad de los delitos, así como la situación legal de los hermanos Tate en Estados Unidos, la Fiscalía solicitó la confiscación de: