Andrew Paul Johnson, el hombre que fue indultado por Donald Trump a principios de este 2025, fue arrestado en Tennessee y extraditado a Florida, por abuso sexual infantil.

Andrew Paul Johnson participó en el ataque al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021; simpatizantes de Donal Trump, irrumpieron en el lugar tras la derrota del republicano.

El ahora Presidente de los Estados Unidos, de 79 años de edad, indultó a mil 500 personas, entre ellos a Johnson.

Acusan a Andrew Paul Johnson de abusar sexualmente del hijo de su expareja

La madre de una de las víctimas, denunció a Andrew Paul Johnson por abuso sexual a su hijo cuando éste tenía 11 años de edad.

De acuerdo con el reporte obtenido por el medio The Intercept, la mujer, quien era pareja de Andrew Paul Johnson, lo acusó de tener actos lascivos con su hijo durante varios meses.

El indultado por Donald Trump, habría abusado sexualmente del menor en tres ocasiones , entre abril y octubre de 2024.

A fin de continuar con los abusos y silenciar a su víctima, Johnson le informó que lo habían indultado por el ataque al Capitolio.

Y que además le darían 10 millones de dólares (poco más de 183 millones de pesos mexicanos) como recompensa.

Capitolio de Estados Unidos (MICHAEL REYNOLDS MICHAEL REYNOLDS / EFE)

Aunado a esto, la policía recibió llamadas que informaban sobre un segundo abuso a un menor, de aproximadamente 16 años de edad; sin embargo, se desconocen los detalles.

Ante esto, Andrew Paul Johnson, de 44 años de edad, se declaró inocente de abuso sexual así como cargos por exhibicionismo y transmisión de material perjudicial para un menor.

Actualmente permanece en el centro de detención del condado de Hernando en Spring Hill, Florida, donde se desarrollará el juicio.