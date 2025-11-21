Andrew Paul Jonson, el hombre indultado por Donald Trump, fue arrestado en Tennessee y extraditado a Florida, acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad.

Una de las víctimas es el hijo de la expareja de Andrew Paul Johnson, quien tenía 11 años de edad al momento de ser abusado.

¿Quién es Andrew Paul Johnson?

Andrew Paul Johnson es uno de los hombres que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 tras la derrota de Donald Trump ante Joe Biden, de 83 años de edad.

En el primer día de su segundo mandatado y como parte de su campaña, Donald Trump indultó a mil 500 personas relacionadas con los disturbios, entre ellas a Andrew Paul Johnson.

El hombre que hoy está acusado de abusar de dos menores de edad, de 12 y 16 años de edad.

Washington. (AFP)

¿Qué edad tiene Andrew Paul Johnson?

Andrew Paul Johnson tiene 44 años de edad. Nació el 27 de enero de 1981.

¿Quién es la esposa de Andrew Paul Johnson?

Se desconoce el estado civil de Andrew Paul Johnson.

¿Cuántos hijos tiene Andrew Paul Johnson?

Se desconoce si Andrew Paul Johnson tiene hijos.

¿Qué estudió Andrew Paul Johnson?

Se desconoce el grado de estudios de Andrew Paul Johnson.

¿En qué ha trabajado Andrew Paul Johnson?

Al haber poca información personal de Andrew Paul Johnson en redes sociales así como en internet, se desconoce su trayectoria laboral.

Andrew Paul Johnson es acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad

Andrew Paul Johnson fue acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad, por lo que huyó de Florida; sin embargo, el 26 de agosto fue arrestado en Williamson, Tennessee.

Medios estadounidenses informaron sobre su detención y su traslado a Florida. Actualmente se encuentra en el condado de Hernando en Spring Hill, a la espera de un juicio.

Andrew Paul Johnson está acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad (@daghost_official / Instagram)

Andrew Paul Johnson está acusado de abusar del hijo de su expareja, quien lo denunció por abuso sexual contra un menor.

De acuerdo con la mujer, descubrió la relación que su expareja tenía con su hijo por los mensajes que ambos intercambiaron en la aplicación Discord.

Por lo que presentó la denuncia en su contra por abuso sexual el 18 de julio de 2025, documento que revela que Andrew Paul Johnson tuvo relaciones con el menor, cuando éste tenía 11 años.

Aunado a esto, a través de una llamada se informó que el indultado por Donald Trump, también tuvo relaciones sexuales con una persona de 16 años .

Al respecto, el hombre se declaró inocente de abuso sexual así como cargos por exhibicionismo y transmisión de material perjudicial para un menor.