Reportes revelan que Donald Trump habría apelado ante la Suprema Corte de Estados Unidos para revertir su caso de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll.

El año pasado, un tribunal de apelación confirmó la sentencia en contra de Donald Trump por haber abusado sexualmente de E. Jean Carroll en la década de 1990 y posteriormente haberla difamado.

Donald Trump pide a la Suprema Corte de Estados Unidos revocar veredicto de culpabilidad de abuso sexual

El lunes 10 de noviembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Suprema Corte revocar el veredicto de culpabilidad de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll.

Donald Trump, presidente de México. (AP / AP)

CNN -quien habría accedido a la apelación- señaló que Donald Trump le dijo a la Suprema Corte que “no hubo testigos presenciales, ni evidencia en video, ni informe policial o investigación”.

“En cambio, Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en el 45º presidente, cuando podía maximizar el daño político hacia él y el beneficio para ella misma”, resaltó CNN.

La apelación aún no ha sido formalmente registrada en la Suprema Corte de Estados Unidos y falta ver si tomará el caso.

Fue en 2024 que un tribunal federal de apelaciones confirmó el veredicto del jurado y la sentencia de 5 millones de dólares (91,629,700 pesos mexicanos) contra Donald Trump.

Esto luego de que determinaron que Donald Trump si abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll.

El tribunal de apelaciones consideró que el juez no cometió errores que justificaran un nuevo juicio .

En junio, Donald Trump perdió un intento de que la apelación fuera revisada por el pleno de los jueces.

¿Por qué Donald Trump está pidiendo a la Suprema Corte que se revoque el veredicto de abuso sexual?

Donald Trump considera que el juez Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió varios errores al permitir que el jurado escuchará el testimonio de dos mujeres.

Jessica Leeds y Natasha Stoynoff alegaron que Donald Trump las agredió sexualmente años atrás, pero el mandatario negó los señalamientos en su contra.

Por su parte los abogados de Donald Trump destacaron que el juez no debió permitir que los miembros del jurado vieran el “Access Hollywood tape”.

La cual habría captado a Donald Trump en 2005 en un micrófono abierto diciendo que manoseaba y besaba a las mujeres.

Cabe recordar que E. Jean Carroll demandó a Donald Trump alegando que la agredió sexualmente en una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990 .

E. Jean Carroll además señaló que Donald Trump la difamó en 2019 cuando negó la agresión y dijo que ella no era su tipo.

Donald Trump acusó que E. Jean Carroll inventó esta acusación para aumentar las ventas de un libro y calificó sus acusaciones como una “estafa”.

En 2023, un jurado dictó la sentencia tras declarar a Donald Trump culpable de abuso sexual.

El mandatario ha intentado, en repetidas ocasiones, que se revoquen las sentencias en los casos de E. Jean Carroll contra él.

Otra apelación que Trump presentó el año pasado para revocar la sentencia por difamación de 83 millones de dólares (1,521,492,920 pesos mexicanos) de Carroll.

En un caso relacionado con sus comentarios difamatorios sobre ella mientras era presidente y tras el veredicto de 5 millones de dólares, fue desestimada en septiembre.