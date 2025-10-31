Edson Arturo Barajas Galindo, conocido como ‘Randall’, fue detenido recientemente en el Estado de México, señalado como el autor material del asesinato de Jesús Pérez Alvear, conocido como ‘Chucho Pérez’ o ‘El Zar del Palenque’. Pérez Alvear era representante de los cantantes Gerardo Ortiz y Julión Álvarez.

El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2023 en Chimalhuacán, aunque la detención de ‘Randall’ se dio a conocer hasta el 29 de octubre. Este asesinato sucedió en el restaurante ‘El Bajío’, en la Plaza Miyana, Polanco, donde Pérez Alvear fue baleado en presencia de varias personas.

¿Quién era Jesús Pérez Alvear? Ex manager asesinado en Miyana, Polanco (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Cae en Edomex ‘El Randal’, implicado en el homicidio de Jesús Pérez Alvear

El caso, que conmocionó a la industria musical, fue investigado por autoridades federales y locales durante casi 11 meses.

Durante este tiempo, varios miembros de la célula criminal involucrada fueron arrestados.

El primer detenido fue Wenceslao Palacios Ruíz, en abril de 2023, seguido de Lennin Ruíz Rodríguez y Cielo Guadalupe Abundez González, detenidos en junio en Michoacán.

En agosto, se arrestaron a Alejandro Gutiérrez Herrera y Jaime Omar Castillo Méndez, quienes también estaban implicados en el crimen como autores intelectuales.

El asesinato de Pérez Alvear, vinculado con lavado de dinero, generó una serie de detenciones, pero faltaba capturar al autor material, ‘Randall’.

Para llegar a él, las autoridades realizaron tres meses de labores de inteligencia, localizando su residencia en Chimalhuacán, lo que permitió finalmente su arresto.

La detención de ‘Randall’ cierra el ciclo de investigaciones en este caso, que dejó claro el alcance de la banda criminal detrás del homicidio.