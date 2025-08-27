Robin Westman o Robert Westman, una persona identificada como trans, es la responsable del tiroteo en una iglesia católica de Minneapolis, Minnesota, la cual ya se investiga así como el video que grabó previamente en el que se ven armas y una carta a su familia y amigos en la que señala: “amo a mi familia”.

Robin Westman, antes Robert Westman, se suicidó pues murió de un tiro “aurtoinflingido” tras atacar principalmente a niños, dos de los cuales murieron y 14 resultaron heridos.

En redes sociales grupos conservadores han calificado el hecho de “violencia trans” y señalado a los padres por permitirle identificarse como mujer desde que era menor de edad (oficialmente cambió su identidad a los 17 años).

BREAKING 🚨🚨 🚨



WARNING HIGHLY DISTURBING



This is an 11 minute video posted by the psychotic school shooter today in Minneapolis. It was posted 2 hours ago on a YouTube channel named Robin W.



In it he shows a manifesto and an arsenal of guns with writing on them while… pic.twitter.com/w5VNufJWXL — Champagne Joshi (@JoshWalkos) August 27, 2025

Actualmente Robin Westman tenía alrededor de 23 años, como lo dejaba ver en la firma de su carta de despedida en la que ponía las fechas 2002-225.

En la página final de la carta firmada como Robin Westman escribió “los amo” y enlistó una serie de personas:

Papá

Mamá

Jack

Martha

Theresa

Joe

Jared

Phil

Liam

El video de Robin Westman, calificado como perturbador, antes de atacar escuela católica en Minnesota

En redes sociales ha circulado el video en el que muestra un arsenal, balas de distinto calibre, un manifiesto, una carta e imágenes religiosas.

Contaba con varios tipos de armas cortas y largas que se encontraban sobre su cama, así como cargadores y cartuchos.

No obstante, en el momento del tiroteo llevó consigo tres de ellas.

Durante la muestra de las cosas que tenía preparadas aparentemente en su habitación se pudo observar que en las armas tenía pintadas leyendas como “¿dónde está tu dios’” o “asesino psicópata”.

El video fue calificado de “perturbador” luego de que se escucharon “risas maniáticas” mostraba detalles de las armas y aventaba a la cama puñados de balas.

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis, Minnesota: identifican a atacante como Robin Westman, persona trans, anti-Trump y racista

La persona atacante del tiroteo en escuela católica de Minneapolis, Minnesota, fue identificada como Robin Westman, antes Robert Westman, quien actualmente sería una mujer transgénero.

Robin Westman también habría escrito mensajes para llamar a matar al presidente Donald Trump, contra dios, negros y latinos.

Actuó solo y aún se desconocen los motivos, de acuerdo con los reportes policiales.