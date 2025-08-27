Hoy miércoles 27 de agosto tuvo lugar un tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos, cuyo autor fue identificado por las autoridades, pero, ¿quién era Robin Westman? Esto es lo que sabemos.

Los hechos tuvieron lugar en la escuela de la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota, en donde Robin Westman mató a dos menores y dejó 17 heridos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico.

De momento las autoridades investigan posible crimen de odio, debido a que Robin Westman tenía diversas armas y un manifiesto en el que menciona a la iglesia y desea la muerte al presidente de Estados Unidos.

¿Quién es Robin Westman? Autora del tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Robin Westman o Robert Westman como era su nombre de nacimiento hasta 2020, era una persona de la comunidad trans identificada como mujer y autora del tiroteo en la escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos.

Acorde con lo señalado, Robin Westman no contaba con antecedentes criminales, sin embargo, poco antes del tiroteo compartió un video en el que mostraría su odio hacia la religión que derivó en el tiroteo que describió como “una misión”.

Y es que de acuerdo con un manifiesto que ya es investigado por las autoridades, Robin Westman no sólo despreciaría a los católicos o cristianos, también tenía ideologías antisemitas y pro comunistas extremas.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara confirmó que Robin Westman actuó en solitario en el tiroteo de la escuela católica, sin embargo, se suicidó de un disparo en el estacionamiento de la iglesia.

¿Quién era Robin Westman? Autorx del tiroteo en Minneapolis (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Robin Westman?

Asimismo, las autoridades revelaron que Robin Westman tenía 23 años.

¿Qué signo zodiacal era Robin Westman?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Robin Westman y en consecuente, su signo zodiacal.

¿Robin Westman estaba casada?

Se presume por su carta de suicidio que Robin Westman no era casada.

Sin embargo en dicha nota menciona a sus padres, a quienes ofreció disculpas por las consecuencias que el tiroteo traería a sus vidas, por lo que también señaló que deben olvidarlo y cuidar de sus hermanos.

De acuerdo con las autoridades de Minneapolis, la madre de Robin Westman trabajaba en la escuela católica de la Iglesia de la Anunciación hace varios años, en donde abrió fuego la mañana del 27 de agosto 2025.

¿Robin Westman tenía hijos?

Igualmente, Robin Westman no tendría hijos.

Aunque sí tenía 7 hermanos a quienes Robin Westman también les ofreció disculpas por el mismo motivo y que el tiroteo manchara sus vidas pero todo era consecuencia de este mundo que la corrompió.

¿Qué estudió Robin Westman?

Robin Westman fue estudiante de la Escuela Católica de la Anunciación, aunque se desconoce el resto de su trayectoria académica.

¿En qué trabajó Robin Westman?

Se sabe que Robin Westman tenía un canal de YouTube que ya fue eliminado, en el que daba a conocer su postura antisemita y anticristiana, además de exponer las diversas armas que poseía.

En mensajes había señalado que de cometer un ataque por motivos racionales sería con probabilidad en contra de judíos, ya que a su parecer, 6 millones no era suficiente, referente a las muertes por el holocausto judío.