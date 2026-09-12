Hijo de Mario Vargas Llosa, ensayista y periodista, recién nombrado embajador de Perú en Estados Unidos, pero, ¿quién es Álvaro Vargas Llosa? Te decimos lo que sabemos.

En sus redes sociales, Álvaro Vargas Llosa dedica su contenido de la política de Estados Unidos y sus afectaciones tanto en la misma nación como en el resto del mundo, resaltando su ideología liberal conservadora.

¿Quién es Álvaro Vargas Llosa? Hijo de Mario Vargas Llosa

Álvaro Mario Vargas-Llosa y Llosa, mejor conocido como Álvaro Vargas Llosa, es un ensayista, periodista, orador público peruano, recién nombrado embajador en Estados Unidos.

Asimismo, Álvaro Vargas Llosa es uno de los tres hijos del escritor Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, presidente de la Fundación para la Libertad Internacional y la Cátedra Vargas Llosa.

¿Quién es Álvaro Vargas Llosa? (Álvaro Vargas Llosa)

En sus redes sociales, Álvaro Vargas Llosa se describe también como comentarista galardonado, con funciones en distintas fundaciones e institutos, como la Comisión Global para la Política Postpandémica.

¿Qué edad tiene Álvaro Vargas Llosa?

Nacido en Lima, Perú en 1966, Álvaro Vargas Llosa tiene 60 años.

¿Qué signo zodiacal es Álvaro Vargas Llosa?

La fecha de cumpleaños de Álvaro Vargas Llosa es el 18 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Piscis.

¿Quién es Álvaro Vargas Llosa? (Álvaro Vargas Llosa)

¿Quién es la esposa de Álvaro Vargas Llosa?

Actualmente, Álvaro Vargas Llosa estaría soltero, sin embargo, estuvo casado con la nutricionista Susana Abad Lanata desde 1992, matrimonio que terminó en julio de 2021 en buenos términos.

Su relación más reciente conocida fue con la escritora libanesa Nada Chedid, con quien duró cuatro años, hasta 2025.

¿Álvaro Vargas Llosa tiene hijos?

Con Susana Abad, Álvaro Vargas Llosa tuvo tres hijos: Julio, Leandro y Aitana.

¿Quién es Álvaro Vargas Llosa? (Álvaro Vargas Llosa)

¿Qué estudió Álvaro Vargas Llosa?

Álvaro Vargas Llosa es licenciado en Historia Internacional por la institución London School of Economics and Political Science.

Además, tiene una maestría especializada en Teoría del Ciclo en Omma, España, además, destaca en su biografía el manejo del inglés y francés.

¿En qué ha trabajado Álvaro Vargas Llosa?

Actualmente, Álvaro Vargas Llosa es el investigador principal del Independent Institute y preside la Fundación para la Libertad Internacional, dedicada a la política.

Sin embargo, también fue editor de periódicos como El Nuevo Heraldo en Miami, comentarista en Univisión Group y fue integrante del consejo editorial del Miami Herald Publishing Company.

En el periodismo, Álvaro Vargas Llosa también fungió como:

Presentador del programa Planeta 3

Director de noticias de la RCN

Columnista en el Washington Post Writers Group

Presentador de la serie Consecuencia de National Geographic

Además de ser comentarista de opinión en diversos medios, como

The Wall Street Journal

The New York Times

The Angeles Times

Forbes

El Comercio, en Perú

La Nación

Reforma, en México