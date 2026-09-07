Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) exigió explicaciones a Estados Unidos por las 23 muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“… un total de 23 solo en 2026. Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes” Volker Türk. Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Volker Türk se manifestó de esa manera en la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, exigió que se finquen responsabilidades por los fallecimientos bajo custodia de ICE.

ONU pide frenar deportaciones a terceros países

Volker Türk pidió frenar las deportaciones a países peligrosos donde los migrantes podrían enfrentar daños irreparables, incluido Haití.

De la misma manera reclamó que se debe garantizar el debido proceso y evitar que las deportaciones se hagan a terceros países con los que no tienen ninguna conexión.

ONU advierte de mayor violencia por parte de ICE

El Alto Comisionado de la ONU pidió investigaciones y frenar la violencia durante las redadas contra migrantes.

Volker Türk dijo estar preocupado por los planes de ICE de dotar a sus agentes de guantes de descargas eléctricas ya que ello incrementaría la violencia en las operaciones.

La violencia no solo ha llegado contra los migrantes sino contra ciudadanos como ocurrió en Minnesota donde resultaron murieron dos personas que defendían a los migrantes y protestaban contra la actuación de ICE.