El empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano del derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ante una corte federal en Miami.

Como parte de un acuerdo con la fiscalía estadounidense, Alex Saab admitió haber participado en un esquema de sobornos y corrupción vinculado a contratos gubernamentales y programas de asistencia alimentaria.

El pacto judicial incluye su cooperación en investigaciones federales y la entrega de 195 millones de dólares obtenidos de forma ilícita.

Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en juicio en EU

El empresario petrolero y exministro venezolano Alex Saab (de 54 años), señalado por autoridades estadounidenses como testaferro y aliado clave de Nicolás Maduro, cambió su declaración a culpable.

Alex Saab, aliado de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos (@alexnsaab / Instagram )

Ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Alex Saab admitió su responsabilidad en los delitos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

Aunque el cargo acarrea una pena máxima de hasta 20 años de prisión, la Fiscalía estadounidense acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango estimado y solicitar rebajas adicionales si su colaboración es valiosa.

La sentencia definitiva se fijó para enero. Alex Saab aceptó colaborar de forma activa con las investigaciones federales en curso de Estados Unidos, incluyendo testificar o aportar información sobre cuatro coacusados no identificados.

Se comprometió a entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas obtenidas a través de las operaciones de corrupción.

Alex Saabb aseveró ante la jueza que no existieron pactos adicionales fuera del documento de 12 páginas ni coacción para firmarlo.

Durante la comparecencia, afirmó que toma Zoloft y otros medicamentos para un trastorno de estrés postraumático producto de su detención en Cabo Verde en 2020.

¿De qué se le acusa a Alex Saab, aliado de Maduro, en Estados Unidos?

El expediente señala que entre 2015 y 2019, Alex Saab y sus cómplices sobornaron a altos funcionarios venezolanos y utilizaron empresas fantasmas junto con documentos de embarque falsificados.

Esto con el objetivo de desviar cientos de millones de dólares del programa estatal Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), destinado a la importación de alimentos.

Ante el endurecimiento de las sanciones, la red aprovechó su acceso al gobierno para comercializar petróleo de la estatal PDVSA y mover las ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para sostener el esquema del CLAP.

Alex Saab había sido extraditado inicialmente a EU en 2021 tras su detención en Cabo Verde en 2020, pero quedó libre en diciembre de 2023 debido a un intercambio de prisioneros acordado por la administración de Joe Biden.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Saab fue arrestado nuevamente en Caracas en febrero y entregado a la justicia estadounidense el 16 de mayo de 2026 por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La Fiscalía precisó que este proceso se fundamenta en un esquema de corrupción diferente y posterior a las acusaciones abarcadas por el indulto limitado de 2023.