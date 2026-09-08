El Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026 se realizó este martes 8 de septiembre en República Dominicana, donde miles de ciudadanos recibieron una alerta sísmica sonora en sus teléfonos móviles exactamente a las 10:00 de la mañana, hora local.

El ejercicio preventivo, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana, generó confusiones en México pues, algunos comunicadores revelaron que dicha alerta sísmica sonaría en el país cuando no fue así.

Alerta sísmica en República Dominicana genera confusión en México (Especial )

Simulacro de terremoto en República Dominicana activa alertas en celulares; no fue en México

La activación de la alarma sísmica correspondió exclusivamente al simulacro realizado en República Dominicana, por lo que la alerta de las 10:00 a. m. no significa que el sistema de alerta sísmica vaya a sonar a esa hora en México, tal y como se mal informó en redesy algunos medios.

Durante el ejercicio se activó el sistema de notificación masiva Cell Broadcast, además de sirenas y altavoces, y Los participantes practicaron las recomendaciones ante un sismo, como agacharse, cubrirse y protegerse, para después desplazarse hacia las rutas de evacuación y puntos de encuentro.

#VídeoLD | El simulacro de terremoto fue acogido por los dominicanos en diferentes instituciones públicas y privadas. Cuando el reloj marcó las 10:00 de la mañana, las alertas se activaron.



El país puso a prueba su plan de evacuación con los protocolos de respuesta ante un… pic.twitter.com/krLTwRv2IZ — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) September 8, 2026

Sin embargo, también surgieron reportes de ciudadanos que aseguraron no haber recibido la notificación en sus celulares. Ante esta situación, las autoridades deberán evaluar el funcionamiento y alcance del sistema de alerta para determinar si existieron fallas durante la prueba.

El COE de República Dominicana señaló que este tipo de simulacros permite medir los tiempos de respuesta, comprobar la efectividad de los mecanismos de alerta y preparar a la población para actuar correctamente ante un terremoto real.