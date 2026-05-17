Dos aviones de la Marina de Estados Unidos colisionaron durante un espectáculo aéreo en la base de la Fuerza Aérea Mountain Home en el estado de Idaho.

El festival en el que ocurrió la colisión de los dos aviones modelo EA-18G se conoce como Gunfighter Skies Air Show el cual fue cancelado.

Se vio a familias que llevaban niños estar impresionadas ante la nube negra al fondo tras la colisión.

Estado de salud de los marinos tras colisión de aviones en Estados Unidos

A pesar del siniestro, no hay víctimas pues los marinos lograron eyectarse previo a la caída y explosión de las aeronaves.

En videos se lograron ver cuatro paracaídas descender de manera lenta mientras al fondo se elevaba una nube negra producto que la explosión de los dos aviones.

Aunque se comprobó la eyección de los cuatro militares, aún no se reporta su estado de salud.

Inician investigación por colisión de aviones de la Marina en Idaho

La explosión y caída de los aviones parte del equipo de demostración VAQ-129 Growler, se dio a alrededor de tres kilómetros de la base y se recomendó a los ciudadanos no acercarse a la zona.

Por el hecho se inició una investigación, aseguraron autoridades militares. También se vio la llegada de servicios de emergencia.