La Asociación Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) se pronunció contra las nuevas recomendaciones del gobierno de Donald Trump sobre las vacunas infantiles, luego de que la administración estadounidense redujera las inmunizaciones consideradas de aplicación rutinaria.

La organización defendió su propio calendario de vacunación, elaborado con base en evidencia científica y que actualmente contempla la protección contra 18 enfermedades, la AAP señaló que las vacunas se encuentran entre las herramientas médicas más eficaces y estudiadas para proteger a los menores.

Pediatras advierten por cambios al calendario de vacunas en Estados Unidos

La Asociación Pediátrica Americana cuestionó que se modifique un esquema de vacunación respaldado durante años sin contar con nueva evidencia científica que justifique los cambios.

“Alterar un calendario de vacunación comprobado sin contar con evidencia fiable conlleva el riesgo de socavar la confianza pública y poner en peligro la salud de los niños” Asociación Pediátrica Americana

La postura de los pediatras ocurre en medio de una disputa entre las recomendaciones federales impulsadas durante el gobierno de Trump y las emitidas por la AAP, pues desde enero, la asociación calificó como “peligrosa” la eliminación de varias recomendaciones universales de vacunación infantil.

La controversia también se suma a los cuestionamientos de especialistas contra modificaciones previas, como el cambio en la recomendación de la vacuna contra la hepatitis B para recién nacidos, medida que la AAP consideró irresponsable y perjudicial para los niños.

Por ahora, la AAP mantiene su propio calendario de vacunación infantil y recomienda que las familias consulten con sus pediatras para determinar qué vacunas corresponden a cada menor.