‘He-Man’: Fans odian ‘Masters of the Universe: Revelation’ por muerte de personaje clásico

Este 23 de julio se estrenó en Netflix ‘Masters of the Universe: Revelation’, la nueva serie de He-Man que ha agradado a crítica; pero los fans la detestan.

Esto debido a que ‘Masters of the Universe: Revelation’ mata a un personaje clásico del universo de He-Man en sus primeros minutos.

Cosa que no ha caído bien en la fanaticada, que esperaban otra cosa; sobretodo por cómo se presentaba el tráiler de la serie que no daba indicios de la muerte.

He-Man Rotten Tomatoes (Rotten Tomatoes)

He-Man Metacritic (Metacritic)

Como podemos ver en Rotten Tomatoes la serie tiene un 27% de aprobación de los fans, contra el 94% de la crítica.

Por su parte Metacritic tiene a la serie de He-Man con un agónico, 1.9 de promedio por parte del público, contrastando con el 69 de medios especializados.

El enojo es tal que hay quienes señalan que ‘Master of the Universe: Revelation’ es una clara muestra de publicidad engañosa por parte de Netflix y realizadores.

¿Quién muere en la nueva serie de He-Man ‘Masters of the Universe: Revelation’?

Si aún no ves la serie de He-Man; pero tienes curiosidad sobre quién muere en ‘Masters of the Universe: Revelation’, a continuación te daremos el gran SPOILER .

El personaje que muere en los primeros minutos de ‘Masters of the Universe: Revelation’ es ni más ni menos que el propio He-Man.

La serie lo mata dos veces; primero como el Principe Adam, siendo atravesado por Skelletor; luego como He-Man, conteniendo una explosión con su cuerpo.

He-Man Masters of the Universe: Revelation (@Gedeon_World)

Luego de esto el protagonismo pasa directamente a Teela, la amiga de Adam, He-Man no se vuelve a ver como tal en los capítulos restantes.

La molestia es precisamente que se vendió a ‘Masters of the Universe: Revelation’ como una serie de He-Man, el quitar a este del centro no ha caído bien.

Aún faltan 5 episodios para que se complete esta temporada de ‘Master of the Universe: Revelation’; pero parece que la gente ya no quiere ver nada más de esto.

Con información de Rotten Tomatoes, Metacritic y Twitter.