En días pasados se reveló que la Temporada Final Parte 3 de Attack on Titan se dividiría en dos partes; sin embargo, este podría no ser el final para el anime pues se especula de un posible spin-off sobre Levi Ackerman.

No cabe duda que uno de los personajes más queridos de los fans de Attack on Titan es Levi Ackerman, y se ha dado el rumor sobre un posible spin-off.

De acuerdo a una entrevista hecha por Crunchyroll al autor del manga de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), Haime Isayama, reveló que el universo del anime podría continuar en expansión.

Y aunque reveló que por el momento no hay nada pensado en concreto, parece estar muy interesado en contar la historia desde la perspectiva de Levi Ackerman de Attack On Titan.

Aparentemente, no sería una precuela como ‘No Regrets’, sino que la historia de Levi Ackerman se centraría en el presente de Attack on Titan contado desde su perspectiva.

“En cuanto a Levi, tengo algo en mente, pero desconozco si podré escribirlo o no. Por ejemplo, he imaginado cómo sería la historia de Levi en mi mente, pero al mismo tiempo si soy capaz de darle salida, eso es otra historia porque escribir un manga es una tarea realmente difícil para mi.” Haime Isayama, autor de Attack on Titan

Haime Isayama no estaría interesado en otros spin-offs de Attack on Titan

Durante una entrevista hecha a Haime Isayama, mangaka de Attack on Titan, se le preguntó sobre la posible expansión del anime y manga en un spin-off de Levi Ackerman.

Y aunque el autor reveló estar interesado en contar la historia de Attack on Titan desde la perspectiva de Levi Ackerman, reveló que escribir un manga era muy difícil.

No obstante, todo indica que Haime Isayama no está interesado en realizar otros spin-offs de Attack on Titan, aunque de momento reveló que no tiene planes por el momento para más proyectos.

Además, tal y como se sabe, Levi Ackerman es uno de los personajes más populares y queridos de Attack on Titan gracias a sus características físicas y aptitudes con las que se le muestran.

De momento habrá que esperar para ver de nuevo a Levi Ackerman en la Temporada Final de Attack on Titan Parte 3, la cual se dividió en 2 y cuya primera entrega saldrá el próximo 3 de marzo.