Usuarios de ‘reddit’ planean comprar una isla para fundar un país

Además de buscar adquirir una isla, usuarios de ‘reddit’ han presentado propuestos de la moneda, himno y bandera oficial

Después de la controversia causada sobre las acciones de GameStop y la inflación del dogecoin, ahora, los usuarios de reddit vuelven a generar polémica.

En un foro de reddit, varios usuarios comenzaron una iniciativa para comprar una isla y crear un país propio con sus leyes y símbolos nacionales.

Las primeras propuestas de adquirir una isla fueron presentadas en 2010 en un subforo de ‘reddit’

Las primeras propuestas fueron publicadas en el subforo ‘r/redditisland’, creado en 2010; sin embargo, no tuvo mayor alcance y fue suspendido seis años después.

Pero recientemente, volvió a surgir el tema de la adquisición de la isla en la plataforma de reddit; aunque inició como una broma, muchos usuarios han comenzado a tomar de manera seria esta iniciativa.

El pasado 30 de abril, un usuario publicó un meme en el subforo de reddit con el texto: "Si los 'redditors' quisieran se unirían y comprarían una isla para un meme. Apuesto que no lo harán".

Usuarios de 'reddit' planean comprar una isla Captura de pantalla

En la imagen se ve una persona disfrazada de Spider-Man realizando una exposición. En una pantalla en blanco se puede leer el mensaje.

Al día siguiente, 1 de mayo, otro usuario publicó en ‘r/redditisland’ una captura de pantalla modificada con Photoshop para darle un estilo de ‘noticia de última hora’, de un programa de televisión.

Usuarios de 'reddit' planean comprar una isla Captura de pantalla

"'Redditors' compran muchas islas y se proclaman como nación independiente con el nombre de Memelandia. Su capital se llama Redditgrad, y la isla de Keanu Reefs sirve como principal base de operaciones", se puede leer en el meme.

Ese mismo día surgió otro subforo llamado ‘r/Reddit_Island’. Además de obtener más de 26 mil 700 suscriptores, se han publicado diversos memes y propuestas para realizar este proyecto.

Diversos usuarios compartieron sus propuestas para la bandera nacional, en los diversos diseños se ha utilizado el logotipo oficial de reddit.

Usuarios de 'reddit' planean comprar una isla Captura de pantalla

Algunas de las islas propuestas por usuarios de reddit son: la isla ‘Pitcairn’, ubicada en el centro del océano Pacífico y con una población de unas 55 personas.

La isla ‘Disappointment’ se ubica frente a las costas de Nueva Zelanda, y ‘Big Scrub’, en las Islas Vírgenes Británicas.

Usuarios de reddit también propusieron la canción de 'Never gonna give you up', del cantante británico Rick Astley, como himno nacional.

Otro usuario de ‘reddit’ propuso adquirir en pueblo en lugar de una isla

Respecto a la moneda nacional, en reddit sugirieron piezas de Lego. También señalaron establecer como hora local UGT +4:20, un número (el 420) asociado con el consumo de marihuana.

Para aumentar la popularidad de esta propuesta, el moderador de ‘r/Reddit_Island’, publicó una captura de pantalla de una supuesta solicitud de Elon Musk para iniciar un chat.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido noticias de que el multimillonario se haya conectado con el moderador del subforo de reddit.

Este 5 de mayo, otro moderador propuso comprar un pueblo en lugar de la isla, para que sea más accesible.

"Es mucho más fácil viajar por todo el país (si es que vives en EE.UU.) que llegar a una pequeña isla remota. Muchas de las ideas que todos tenían para la isla se podrían aplicar fácilmente a la ciudad", escribió el moderador en ‘r/Reddit_Island’.