Jacklyn Gise, mamá de Jeff Bezos, fundador de Amazon, murió a los 78 años este jueves 14 de agosto de 2025 en su casa en Miami, Florida.

La muerte de Jacklyn Gise fue dada conocer mediante un comunicado de Bezos Family Foundation, donde se lamentaba la pérdida de la mamá de Jeff Bezos.

Aunque se sabe que Jacklyn Gise murió a los 78 años, no se compartió la causa del deceso de la filántropa.

Es de destacar que Jacklyn Gise padecía demencia con cuerpos de Lewy desde 2020, enfermedad neurodegenerativa que afecta las capacidades cognitivas.

Jeff Bezos, fundador de Amazon. (Jim WATSON / AFP)

Jeff Bezos se despide de su madre, Jacklyn Gise, tras su muerte a los 78 años de edad

En sus redes sociales, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, se despidió de su madre, Jacklyn Gise, tras su muerte a los 78 años de edad este jueves 14 de agosto de 2025.

“Su vida adulta comenzó un poco antes, cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17 años. No debió ser fácil, pero lo hizo posible”, escribió.

Jeff Bezos también agradeció a su madre por darle a sus dos hermanos, recodándola como una mujer que siempre dio más de lo que pidió en vida.

Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, cuidar y nutrir. Durante el resto de su vida, esa lista de personas a quienes amar nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que pidió. Te amo, mamá Jeff Bezos

Jeff bezos mensaje a su mamá (Captura de pantalla)

Murió la mamá de Jeff Bezos, Jacklyn Gise, a los 78 años de edad

La muerte de Jacklyn Gise a los 78 años de edad fue confirmada este jueves 14 de agosto, luego de una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad que le fue detectada desde 2020.

Durante ese proceso estuvo acompañada por su esposo, Miguel “Mike” Bezos, padre de Jeff Bezos, quien permaneció a su lado hasta que la filántropa murió por causas aún no confirmadas en su casa en Miami, Florida.

A Jacklyn Gise se le recuerda por siempre haber creído en su hijo. Incluso, ella junto a su esposo, Miguel “Mike” Bezos, invirtieron 245 mil 573 dólares en el proyecto de su hijo, la aplicación de compra mundialmente conocida: Amazon.com.

La mamá de Jeff Bezos también fue cofundadora y presidenta de la Bezos Family Foundation, enfocada en fomentar la educación desde la infancia hasta la adolescencia.

¿Quién fue Jacklyn Gise, mamá de Jeff Bezos? La mujer murió a los 78 años

Jacklyn Gise, como era conocida por su nombre de soltera, nació el 29 de diciembre de 1946 en Bernalillo, Nuevo México.

Cuando tenía solo 16 años se embarazó por primera vez de Ted Jorgensen, con quien se casó en Ciudad Juárez, México, y posteriormente en Estados Unidos.

Su hijo nació el 12 de enero de 1964 y fue llamado Jeffrey Preston Jorgensen, quien más tarde sería conocido como Jeff Bezos, el afamado dueño de Amazon.

El matrimonio entre Jacklyn Bezos y Ted Jorgensen terminó luego de que Jeff Bezos cumpliera 17 meses. La joven madre asumió sola su crianza, trabajando como secretaria y estudiando por las noches.

Para 1968 conoció a Miguel Bezos, un refugiado cubano que llegó a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan; ese mismo año se casaron, y Miguel adoptó legalmente a Jeff.

Juntos tuvieron dos hijos mas: Christina y Mark Bezos.