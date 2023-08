Two Point Campus: Estudios de Medicina es la nueva expansión de este curioso simulador de “escuela”, la cual llega con una buena cantidad de contenido para los fans.

Si bien Two Point Campus: Estudios de Medicina no cambia mucho la esencia del título base, más allá de meter una nueva materia a esta institución educativa virtual.

Es lo suficientemente agradable como para darte varios ratos de diversión, sobretodo si ya explotaste hasta la saciedad todo lo que podía ofrecer el juego base.

Así que si te quedaste con ganas de más vida escolar virtual, aquí te daremos todos los por menores de esta expansión.

Two Point Campus: Estudios de Medicina (SEGA)

¿Cómo se juega Two Point Campus: Estudios de Medicina?

Como su nombre lo indica, Two Point Campus: Estudios de Medicina agrega toda una nueva sección a la universidad, dedicada a estudios médicos.

Two Point Campus: Estudios de Medicina traerá no sólo edificios, también nuevo personal a nuestra universidad, como conserjes, profesores y especialistas en el ramo.

Por lo que deberemos de usar las herramientas del juego para construir la mejor Facultad de Medicina que haya visto la franquicia.

Pues no sólo tendrás flujo de estudiantes, en tus instalaciones también habrá investigaciones importantes, además de que atenderás pacientes.

Two Point Campus: Estudios de Medicina (SEGA)

De nueva cuenta tus habilidades como administrador deben de sobresalir para hacer rentable toda le área médica, principalmente con la llegada de una buena cantidad de estudiantes.

Si logras que Two Point Campus: Estudios de Medicina funcione de manera adecuada, conseguirás ingresos que se traducirán en mejores estudios y tratamientos.

Además de personal mejor capacitado que puede atender cualquier tipo de emergencia que se presente.

Esto lo lograrás completando los desafíos que Two Point Campus: Estudios de Medicina presente, que van desde curar unos pacientes, hasta descubrir una medicina milagrosa.

Two Point Campus: Estudios de Medicina (SEGA)

Muchos pensarán que no hay reto si todo se hace en “automático”; pero si no consigues una gestión adecuada, la automatización de tu facultad no servirá de nada.

Esto sin mencionar que el juego trata de hacerlo todo interesante presentando pandemias de enfermedades raras y los más extraños casos de desastres naturales, por lo que siempre estarás ocupado.

¿Cómo se ve Two Point Campus: Estudios de Medicina?

Two Point Campus: Estudios de Medicina mantiene el estilo estético caricaturesco que ha caracterizado a la saga.

Al ser un DLC Two Point Campus: Estudios de Medicina no hace muchas mejoras o cambios en este aspecto.

Aunque podemos destacar el gran detalle que se tiene de todos y cada uno de los edificios nuevos que se agregan al juego.

Además de que cuenta con un muy buen desempeño, ya que puede correr al mismo tiempo que el resto del título base sin presentar bajones, bugs o glitches.

Two Point Campus: Estudios de Medicina (SEGA)

En cuanto al sonido no hay mucho que agregar, este también es muy bueno y se nota desde que ponemos la expansión.

La música va con lo que esperarías que fuera una “sala de hospital”, lo mismo que los efectos de sonido y las “voces” de los personajes.

Por lo menos a lo que se refiere la cuestión técnica, no debes de preocuparte por Two Point Campus: Estudios de Medicina.

¿Two Point Campus: Estudios de Medicina vale la pena?

Two Point Campus: Estudios de Medicina es bueno si eres fan en general del juego base o la franquicia que se deriva.

De lo contrario no encontrarás nada que te llame la atención de Two Point Campus: Estudios de Medicina, pues más que ser un agente activo, tú única meta aquí es administrar.

Aún así este DLC lo hace bastante bien y los seguidores de los juegos de administración lo disfrutarán bastante.

Además de que te dará un ligero atisbo de todo lo que implica tener un hospital, con varios toques de humor.