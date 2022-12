Two Point Campus evoluciona bastante rápido, por lo menos esa es la impresión que nos da su primera gran expansión, Space Academy.

Emulando un poco a Los Sims, Two Point Campus: Space Academy nos pone en situaciones fuera de lo común de lo que nos ofrece el juego base, lo cual está bien.

Pero la pregunta es si Two Point Campus: Space Academy es una buena expansión, tomando en cuenta el poco tiempo que hubo entre el estreno del juego y la llegada de este contenido.

Es por eso que a continuación vamos a hacer un pequeño análisis de todo lo que implica este contenido que ya está disponible.

Two Point Campus: Space Academy (Two Point Studios)

¿Cómo es Two Point Campus: Space Academy?

Para quienes no lo conozcan, Two Point Campus se basa en el manejo de una universidad donde tendremos que gestionar todo lo que existe en el ambiente académico.

Desde salones y laboratorios, hasta lugares de diversión; pero no solo es poner los edificios y listo, tenemos que revisar muy bien la cantidad, el personal e ir viendo la personalidad de estudiantes y profesores.

Cada uno de estos personajes es muy diferente al otro, por ello debemos de poner especial cuidado, para que nuestro campus vaya consiguiendo prestigio.

Two Point Campus: Space Academy (Two Point Studios)

Ahora bien, Space Academy expande esta idea, ya que nuestra universidad se mete de lleno en la carrera espacial.

No solo con edificios y nueva tecnología; llegan estudiantes de intercambio que no son de este mundo, es más, no son de este sistema solar.

En Two Point Campus: Space Academy tendrás que adecuar tu escuela para que sea agradable tanto para humanos, como para extraterrestres, ya que sus necesidades son muy diferentes.

Todo esto mientras buscas mantener el campus con el mejor nivel e ir evolucionando para convertirlo en uno de los mejores.

¿Qué trae de nuevo Two Point Campus: Space Academy?

Two Point Campus: Space Academy consta de tres nuevos niveles; en el primero se podrán a prueba tus habilidades de astronomía, con un enfoque en la investigación.

El segundo nos dará las primeras interacciones con extraterrestres, y en el tercero tendrás que usar una roca espacial como tu alojamiento.

Cada nivel de Two Point Campus: Space Academy es tan completo como el juego base. Además tenemos seis arquetipos de estudiantes y varios eventos nuevos.

Two Point Campus: Space Academy (Two Point Studios)

Podemos asistir a convenciones de ciencia ficción, batallas espaciales y un concierto alien, sin olvidar la gran cantidad de artículos nuevos que nos trae este DLC.

Si bien se escucha como los tradicionales agregados para un juego de simulación de vida, la realidad es que estos funcionan bastante bien en Two Point Campus: Space Academy.

Pues aumenta de manera exponencial el mundo del juego, dando a los jugadores mayores opciones para explorar y mejorar, que es el punto de cualquier expansión.

¿Vale la pena Two Point Campus: Space Academy?

En algo que pocas veces se logra, la gente de Two Point Studios demostró que se puede hacer una buena expansión si esta lleva un buen tiempo de planeación.

Two Point Campus: Space Academy es un muy buen contenido, que agrega bastante al juego base, entrando de manera orgánica en todo su entramado.

Es cierto que Two Point Campus: Space Academy no viene a cambiar la manera en que entendemos la obra; pero tampoco es algo que le haga falta.

Two Point Campus: Space Academy (Two Point Studios)

Ya que logra enriquecer toda la experiencia en general, además de hacer verosímil el hecho de que tengamos ahora una escuela para humanos y extraterrestres.

Así que si ta le exprimiste todo lo que podías al título original, Two Point Campus: Space Academy es para ti; estamos seguros de que no te vas a arrepentir.