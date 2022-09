SEGA y Amplitude anunciaron el lanzamiento de Together We Rule, la expansión de Humankind, la cual llegará con varios cambios interesantes al juego.

Con Together We Rule, Humankind entrará en una etapa “moderna”, al integrar los conceptos de Congreso y Diplomacia, además de agregar un gameplay basado en el espionaje y la infiltración.

El Congreso de Humankind funcionará como un medio donde los jugadores podrán decidir cómo atacar problemas de orden político, más allá de la ofensiva directa.

Pudimos hablar con un representante de SEGA y Amplitude quien nos mencionó que este sistema de Congreso fue creado para tener una vía política dentro de Humankind.

Together We Rule de Humankind (SEGA)

Más que nada, para hacer al juego más cercano a la realidad actual, donde la guerra se da cuando se agotan todos los recursos diplomáticos.

Si bien aún se podrá hacer una ofensiva directa en Humankind, el Congreso da la opción a personas que prefieran explorar vías pacíficas para la resolución de conflictos.

Para esto, Together We Rule agregará la Embajada, donde el jugador podrá subir el nivel de sus capacidades de negociación, pues la diplomacia también es un enfrentamiento.

Por si esto no fuera suficiente, Together We Rule trae consigo las unidades Diplomático, Espía y Maestro Espía, pensadas para sacar ventaja de las debilidades políticas y sociales del otro; además de ser expertos en sabotaje.

¿Qué más agrega Together We Rule a Humankind?

Together We Rule también agregará nuevo contenido a Humankind, además de los aspectos señalados anteriormente.

De entrada Together We Rule tendrá 6 nuevas culturas en Humankind:

Era 1 –Sumerians

Era 2 –Han Chinese

Era 3 –Bulgarians

Era 4 –Swiss

Era 5 –Scots

Era 6 –Singaporeans

Las cuales contarán con Afinidad Diplomática, que les permitirá desmilitarizar territorios sin enfrentamientos directos, lo que ayudará a recolectar recursos.

Asimismo, Together We Rule incluirá 6 nuevas maravillas en Humankind.

Monument Valley

Pamukkale

Chocolate Hills

Eldgjá

Palace of Versailles

Congress of Humankind Headquarters

Together We Rule de Humankind (SEGA)

Y claro, se harán ajustes al desempeño general de Humankind, con opciones de accesibilidad, calidad de vida, en la interfaz de usuario, entre muchas otras cosas.

De acuerdo con el representante de SEGA y Amplitude, estos cambios a Humankind son resultado de la retroalimentación de los fans, que se fue adecuando al plan que ya se tenía establecido.

Together We Rule de Humankind estará disponible en todas las plataformas del juego en este último cuarto de 2022.