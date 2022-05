El Strong National Museum of Play de Nueva York dio a conocer a los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Videojuegos, entre los que destacan ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ y ‘Dance Dance Revolution’.

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ y ‘Dance Dance Revolution’, compartirán lugar al lado de ‘Sid Meier’s Civilization’ y ‘Ms. Pac-Man’ como los inducidos en este 2022.

Estos cuatro juegos que llegan al Salón de la Fama de los Videojuegos, derrotaron a otros clásicos como ‘Resident Evil’, el primer ‘Assassin’s Creed’, y ‘Buscaminas’ de PC.

Salón de la Fama de los Videojuegos 2022 (The Strong Museum)

Tanto ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, como los otros 3 inducidos, fueron señalados como obras importantes dentro del mundo de los videojuegos, realizando grandes aportes a la industria.

Con esto, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, ‘Dance Dance Revolution’, ‘Sid Meier’s Civilization’ y ‘Ms. Pac-Man’ serán honrados al igual que obras como el primer ‘Super Mario Bros.’ y ‘DOOM’.

Eso sí, a diferencia de otros Salones de la Fama, en el de los videojuegos no habrá ceremonia ni nada por el estilo, simplemente el nombramiento de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ y los demás títulos de este año.

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ es considerado uno de los mejores juegos de la historia

La adición de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ al Salón de la Fama de los Videojuegos no es una sorpresa, el título de Nintendo es considerado uno de los mejores de la historia.

De hecho para muchos fans y especialistas, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ sólo es superado por ‘Breath of the Wild’, otro juego de la misma franquicia.

En su momento, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ fue considerado todo un logro técnico, al presentar un control tridimensional más refinado que ‘Super Mario 64′, así como un mundo amplió y lleno de secretos.

Foto: Nintendo (Foto: Nintendo)

Esto sumando a gráficos que se consideraron cumbre, los cuales eran fluidos y dejaban ver expresiones en los personajes; siendo sólo opacados por las cinemáticas CGI pre-grabadas de otras obras.

La muestra más clara del impacto de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, es que gracias a este título, fue que la saga se comenzó a masificar, pues hasta ese momento era algo de “nicho”.

Desde su lanzamiento, muchísimos juegos han bebido de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, y eso incluye a grandes como ‘Horizon Zero Dawn’, ‘Breath of the Wild’ e incluso ‘Assassin’s Creed’.

Con información de The Strong Museum.