‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’ se retrasa hasta primavera de 2023

Nintendo dio una mala noticia a sus fans este 29 de marzo, pues anunció el retraso de un año de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ para Switch.

En lugar de salir en 2022, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ ahora estará listo hasta la primavera del 2023, según lo mencionó Eiji Aonuma.

No se dio una fecha exacta para el lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′; los fans tendrán que esperarlo entre marzo y julio del 2023.

De acuerdo Eiji Aonuma, el equipo detrás de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ necesita más tiempo para pulir todos los detalles del juego.

Señalando principalmente la nueva dinámica de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ que incluirá el volar y visitar diversas zonas en el cielo de Hyrule.

Con esto, es probable que no veamos más actualizaciones de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ hasta que se acerque su nueva fecha de lanzamiento.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ lleva 3 años de desarrollo

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ es uno de los juegos más anticipados de Nintendo, debido al gran éxito que tuvo la primera parte en 2017.

Sin embargo, la espera por ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ se ha hecho larga para todos los fans, más si tomamos en cuenta que ya van 3 años desde su anuncio.

El primer indicio de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′se dio en el E3 2019, con un pequeño teaser cinemático, muchos pensaron que la secuela estaba casi lista.

La realidad fue que Nintendo no dio más detalles de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ tras ese primer anuncio, hasta el 2021, cuando liberó un tráiler de gameplay.

Con esto se reavivaron las esperanzas de tener pronto el nuevo juego, sobretodo porque se mostró algo más concreto.

Aún así, todo indica que ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2′ no estaba cerca de completarse como se imaginaba, de ahí que ahora llegue hasta 2023.

Con información de Nintendo.