‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ es nombrado el mejor juego de la historia; esto de acuerdo a una encuesta donde participaron jugadores japoneses.

La encuesta fue liberada por TV Asahi, donde se le pidió a jugadores y público en general que eligieran al que consideraban “El Mejor Juego de la Historia”, resultando ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ el elegido.

En total se recibieron 50 mil votos, donde la mayoría apoyaban a ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, aunque también hubo títulos como ‘Final Fantasy VII’ y ‘Dragon Quest V’ . Aquí te dejamos los primeros 10 lugares:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

Final Fantasy VII

Animal Crossing: New Horizons

Splatoon 2

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

Super Smash Bros. Ultimate

Chrono Trigger

Final Fantasy X

Super Mario Bros 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Además del nombramiento de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ como el mejor de la historia, podemos sacar varias conclusiones de los juegos elegidos.

Por ejemplo, que el público japonés gusta mucho de los RPG producidos en su país y con un estilo muy particular, donde podemos enmarcar a ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Asimismo, no figura ningún juego occidental en el Top 10, lo que da a entender que los jugadores japoneses se mantienen fieles a su industria a pesar de la globalización y el impulso que han tomado estudios de América y Europa.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ ha influido mucho en el desarrollo de videojuegos

Si bien es difícil afirmar que ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ es el mejor juego de la historia, no podemos negar que su influencia a permeado a la industria desde hace varios años.

Aunque podemos catalogar a ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ como un juego de “mundo abierto”, el título de Nintendo cambió un poco las reglas del concepto.

Pues ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ da una gran libertad de exploración a los jugadores, algo que no se había visto desde las épocas de ‘GTA’ en PS2.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ deja que sea el propio jugador el que dicte la manera en que aborda la aventura sin darle muchas pistas, más allá de la meta final de derrotar a Ganon.

Esto ha sido adoptado por varios títulos, con el fin de refrescar un poco el género, aunque algunos los acusan de ser clones de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Esto último ha generado varias polémicas entre los fans de los videojuegos, pues los detractores de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ señalan que sus fans hacen ver cómo que este título inventó toda la industria.

Con información de Famitsu.