‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’, un clásico que se mantiene vigente (RESEÑA)

Nintendo se metió en la polémica al anunciar ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’, pues para muchos no era el título que esperaban de la saga.

No sólo eso, ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ arrastraba la sombra del (para muchos) precio injusto de los remaster de Nintendo.

El título ya está con nosotros y es momento de responder la gran pregunta, ¿‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ vale la pena?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

Aún más, ¿‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ vale los más de mil pesos que cuesta en tiendas?

La respuesta para nosotros, es sí; pero si nunca jugaste el ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword’ original, de lo contrario tal vez lo tengas que pensar.

Pero no nos quedemos sólo con esta sentencia, veamos por qué.

¿De qué trata ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’?

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’, como es de esperarse, tiene la misma historia que el original de Wii.

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ nos cuenta que el mal surgió de las profundidades de la tierra sumiéndola en una sequía y amenazando la vida.

Sin embargo, la Diosa tomó una porción de tierra y protegió allí el poder sagrado elevándolo más allá de las nubes donde el poder maligno no pudieran alcanzarlo.

Años más tarde, este lugar conocido como Neburia celebra una competencia de vuelo donde los ganadores serán premiados por la princesa Zelda.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

Sin embargo, un tornado aparece y Zelda es arrastrada a las tierras inferiores. Tu misión en el juego será investigar lo sucedido y rescatarla a la princesa con vida.

Para muchos ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ tiene una de las historias más flojas de la saga, con demasiados clichés adolescentes.

En su momento se criticó que redujeran las interacciones de Link y Zelda a una especie de “romance de secundaria”; sin embargo, eso es sólo la superficie.

Conforme avanzamos en el juego ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ se torna más interesante y nos devela varios misterios de Hyrule y la princesa.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

Además de servir como parte fundamental de una de las líneas temporales de la saga.

Si logras pasar esa primera impresión del juego, te aseguramos que rápidamente te engancharás con la trama.

¿Cómo se juega ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’?

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ comparte la base de gameplay de toda la saga, con Link como el protagonista absoluto.

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ no cuenta con botón de salto como se acostumbra y requieres de diversas habilidades para alcanzar nuevas “alturas”.

El juego cuenta con un mundo principal lleno de enemigos y obstáculos, donde deberás de atravesar los diversos calabozos para develar más de la historia.

Ahora bien, el título fue lanzado originalmente para Wii, pensado con el WiiMote como control principal; era todo un reto pasar ese esquema a una nueva consola.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

En la versión para Nintendo Switch, se han adaptado los controles al giroscopio con el que cuentan los Joycon.

En general funcionan como se espera; pero según la posición de tu consola, pantalla y distancia con los Joycon, el juego se suele descalibrar.

Por lo que con frecuencia es necesario detenerse un momento para recalibrar el Joycon, función bastante sencilla, solo apuntas a la pantalla y presionar “Y”.

El resto de controles es bastante intuitivo y el mismo ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ se encarga de enseñarte cuando lo necesites.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

También puedes jugar con el Pro Controller de Nintendo, sin embargo aquí encontramos una incomodidad.

Para poder girar la cámara, hay que presionar L con el stick para poder girar la cámara libremente, o bien ZL para centrarla hacia donde está viendo el personaje.

Esto puede ser un tanto engorroso, sobre todo en situaciones de combate; sin embargo tomando en cuenta la recalibración, algunos gustará más el Pro Controller.

¿‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ tiene mejoras gráficas?

Las mejoras gráficas para la versión de Switch de ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ están limitadas al cambio de resolución de la imagen.

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ no tiene mejora sustancial de texturas o de modelos tridimensionales.

Aún podemos notar los polígonos que formaban los objetos y personajes en la versión original, únicamente con una resolución que minimiza los dientes de sierra.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

The Legend of Zelda: Skyward Sword Original Wii (Nintendo)

En otras palabras, no esperes nada parecido a lo que viste en ‘Breath of the Wild’, pues aquí es más un viaje al pasado a 2011, con todo lo que eso implica.

Esto puede desanimar a algunos fans veteranos que querían una mejora sustancia con respecto a la versión de Wii.

Si te fijas mucho en los gráficos, tal vez este punto sea muy importante para ti; si no es así ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ es un remaster aceptable.

¿Vale la pena Legend of Zelda Skyward Sword HD?

Si tuviste la oportunidad de jugar ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ en Wii, es una excelente oportunidad para revivir la experiencia.

Aunque desde ya te comentamos que no brindará algo realmente novedoso comparado con la versión original.

Lo recomendamos únicamente si quieres volver a vivir la aventura, probar a jugarlo ahora con los Joycon o llevarlo de viaje en su modo portátil.

Por otro lado, si nunca has jugado ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’, lo recomendamos muchísimo.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo)

La historia te atrapa, los controles son suficientemente inmersivos y el juego tiene la garantía de entretenimiento que Nintendo ya tiene más que estudiada.

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ es emocional desde el principio y ofrece un reto nivelado para cualquier jugador.

La inmersión que tiene manejando la espada y escudo con los Joycon, permite adentrarse en el juego y sentir que eres tú el que pelea.

Es definitivamente un juego que debes probar si no lo has hecho ya.