La Parka sería parte de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y nadie se había dado cuenta hasta este momento; por lo menos eso sugieren los fans.

Resulta que el portal Zelda Universe, encontró una cierta relación entre La Parka y un traje que usa Link en ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Este traje lleva por nombre “ Radiant Set ”, brilla en la oscuridad, sirve para confundir a ciertos enemigos y tiene un patrón de esqueleto , con máscara incluida.

Traje de La Parka en The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Si bien muchos personajes en videojuegos usan trajes de esqueleto, el “Radiant Set” destaca por su careta, que es donde se asemejaría más a La Parka.

Podemos notar que tiene un cierto parecido con las máscaras que portan las muchas versiones del luchador.

El portal señala que el traje de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ estaría inspirado principalmente en La Parka original y su versión como L.A. Park.

¿'The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ en realidad se inspiró en La Parka?

Como suele suceder en estos casos, Nintendo no mencionó si se inspiró en La Parka para el traje de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Probablemente por cuestiones de derechos o imagen; además han pasado 4 años desde el lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Es poco probable que sepamos a estas alturas si el “Radiant Set” tiene que ver algo con La Parka o no.

Sin embargo, con sólo verlo podemos notar la influencia de los luchadores enmascarados, además no sería la primera vez de este tipo de homenajes.

En Japón la lucha libre es muy apreciada, tanto así que han integrado a esta como parte de su cultura en algunos aspectos.

Además de que creadores han hecho referencia a los luchadores enmascarados en múltiples ocasiones, como sería en ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

