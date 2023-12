The Game Awards 2023 están a la vuelta de la esquina, siendo la celebración de fin de año más esperada por los gamers de todo el mundo.

No sólo porque The Game Awards 2023 premia a lo mejor del mundo de los videojuegos, también porque se muestran varios anuncios importantes.

Teniendo una velada de celebración en general, tanto para fans como para desarrolladores y empresas relacionadas a la industria del entretenimiento electrónico.

Si te quieres sumar a esta “fiesta de los videojuegos”, a continuación te daremos algunos detalles de lo que puedes esperar en la premiación.

The Game Awards 2023: revelan la lista de nominados (@thegameawards / Twitter)

¿Cuándo son The Game Awards 2023?

Fiel a su tradición, The Game Awards 2023 se llevarán a cabo durante la primera semana de diciembre.

Para ser más exactos, The Game Awards 2023 se presentarán el 7 de diciembre a partir de las 6:30 PM (hora CDMX).

El pre-show dará inicio a esa hora, teniendo una duración de 30 minutos; mostrando algunos tráilers menores y premios no tan relevantes.

La gala como tal dará inicio a las 7:00 PM y terminará alrededor de las 10:00 PM, teniendo una duración aproximada de 3 horas.

Podrás ver la entrega en los siguientes canales:

https://www.youtube.com/@thegameawards

https://www.twitch.tv/thegameawards

Te recomendamos estar en un lugar cómo si tu intención es ver todos los premios de inicio a fin.

The Game Awards: GOTY ( The Game Awards Twitter @thegameawards)

¿Qué videojuegos son los favoritos para ganar The Game Awards 2023?

La pelea este año en The Game Awards 2023 será entre:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene 5 nominaciones en The Game Awards 2023, mientras que Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 tienen 8 cada uno.

Si bien Marvel’s Spider-Man 2, Hi-Fi Rush y Super Mario Bros. Wonder tienen 7 nominaciones, se considera que serán los grandes perdedores de la noche.

Pues no cuentan con el empuje de los otros tres títulos mencionados anteriormente.

De hecho, se espera que Baldur’s Gate 3 arrase con la premiación como lo ha venido haciendo en otras entregas de reconocimientos.

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Con información de The Game Awards