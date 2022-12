No cabe duda que las premiaciones de The Game Awards 2022 siempre serán recordadas no solo por sus galardones, sino por el chico colado que agradeció a Bill Clinton de 76 años de edad.

Pero todo indica que The Game Awards 2022 ya se ha hecho cargo sobre este incómodo momento que relacionaba a Bill Clinton con las premiaciones, pues el colado ya fue borrado.

Tal y como muchos usuarios se percataron en las redes sociales, la cuenta de The Game Awards 2022 ha borrado al chico que se coló al escenario durante el discurso a Mejor juego del Año por parte de FromSoftware de Elden Ring.

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (@thegameawards / Twitter )

The Game Awards 2022 quiere eliminar al colado de cualquier forma posible

La cuenta de The Game Awards 2022 ha hecho historia una vez más al intentar quitar con Photoshop al colado que agradeció a Bill Clinton durante el GOTY semanas atrás.

Y aunque la escena del chico que se coló para agradecer a Bill Clinton fue memorable y los memes no tardaron en salir.

Ahora la cuenta oficial de The Game Awards 2022 ha recordado el momento en el que Hidetaka MNiyazaki de 48 años de edad y su equipo ganaron pero borrando con Photoshop al chico que agradeció a Bill Clinton.

Esto por supuesto ha causado reacciones entre los usuarios y seguidores de The Game Awards 2022, provocando las risas y memes por haber intentado borrar al colado que, aún así, continúa distinguiéndose.

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

Los usuarios se burlan con memes el intento de The Game Awards 2022 de borrar al colado

The Game Awards 2022 ha querido recordar que hace unas semanas, Elden Ring y sus desarrolladores ganaron como Mejor Juego del Año; pero intentando eliminar al colado que hizo historia al agradecer a Bill Clinton.

Esto por supuesto que hizo que los usuarios reaccionaran de la mejor manera y entre las respuestas a la publicación de The Game Awards 2022, respondieran con los mejores memes.

Pues incluso, pese a los intentos de The Game Awards 2022 de borrar al chico colado, hay quienes aseguran que aún logra distinguirse entre los desarrolladores.

Otros más creativos, colocaron en medio de los dos a Bill Clinton aparentando aceptar el galardón que les otorgó The Game Awards 2022.

Incluso muchos señalaron a la cuenta de Twitter de The Game Awards 2022 que no había necesidad de intentar borrar al colado, pues había otros fragmentos de tomas en donde este no aparecía.

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (@thegameawards / Twitter )

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)

The Game Awards 2022 desata memes al querer borrar al colado que agradeció a Bill Clinton (Especial)