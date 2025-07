¿Por qué Mefisto sale en Ironheart? Después de mucho esperarlo, el villano de Marvel por fin revela su apariencia humana en el UCM.

La serie de Ironheart ha llegado a su fin, sorprendiendo con su final al revelar que el villano Mefisto aparece en su último episodio de la serie de Marvel. Esta nota contendrá spoilers.

Mefisto hace su aparición en Marvel con apariencia humana

Después de estarlo esperando en la serie de WandaVision, Agatha All Along e incluso en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por fin Mefisto hizo su aparición en Ironheart en el UCM.

Si bien muchos no entienden el contexto de porqué Mefisto aparece en Ironheart, esto podría significar un cambio para Marvel.

Pues cabe mencionar que Mefisto tiene más relación con la historia de Wanda Maximoff en los cómics; también está relacionado con la historia de Ghost Rider y es uno de los némesis de Doctor Strange.

En Ironheart, se revela que Parker o el Encapuchado, realizó un pacto con Mefisto para obtener sus poderes y Riri Williams hace lo mismo para recuperar a su mejor amiga.

Aunque este trato con Ironheart parece ser solo el principio de lo que puede desatar Mefisto en el UCM; cabe mencionar que incluso Spider-Man ha caído en sus fauces para revivir a su tía May.

Por lo que la aparición de Mefisto en Ironheart pudiera ser solo la antesala de lo que puede ofrecer para el UCM sin desperdiciarlo como otros villanos, tal y como ocurrió con Ultron aunque tuvo su merecida reivindicación en What If..?

De momento, la aparición de Mefisto después de estarlo esperando por años desde WandaVision, pudiera ser solo una probada de lo que es capaz de hacer y la corrupción que puede provocar en héroes y villanos.

Mephisto (Marvel Comics)

Mefisto es interpretado por Sasha Baron Cohen

La llegada de Mefisto al UCM en la serie de Ironheart, ha desconcertado a muchos aunque, conociendo a Marvel seguramente tiene un plan a futuro.

Especialmente porque la forma humana de Mefisto es interpretado por Sacha Baron Cohen de 53 años de edad.

Por lo que sería un doble desperdicio si Marvel no aprovecha el talento de Sacha Baron Cohen y de Mefisto, quien abre las puertas a otras tramas para ser exploradas.

Incluso con la llegada de Los Cuatro Fantásticos y X-Men al UCM, junto con Mefisto y las posibilidades que trae este personaje, podrían ser infinitas para que Marvel logre renacer de las cenizas.