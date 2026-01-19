Luego de que se desecharon varios proyectos de los Looney Tunes, parece que Warner Bros. volverá a apostar por los personajes con una película de Speedy González.

No solo eso, la película de Speedy González de Warner Bros. contará con la participación de un reconocido director mexicano, responsable de varias obras importantes.

¿Quién será el director de la película de Speedy González?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la película de Speedy González será dirigida por Jorge R. Gutiérrez, responsable de El Libro de la Vida y la serie de El Tigre.

Jorge R. Gutierrez dirigirá la película de Speedy González (@mexopolis)

El mismo Jorge R. Gutiérrez compartió una foto en Instagram donde avanza que dirigirá la película de Speedy González al lado de Warner Bros.

Fuera del director, no se conoce más detalles del equipo de producción, así como del elenco que prestarían sus voces a los personajes, pues se asume que será una película animada.

Igualmente, no hay detalles de la posible fecha de estreno o historia, aunque del primer aspecto tardaría bastante en llegar a cartelera, pues apenas está en etapa de planeación .

Se espera que conforme avance el 2026 se den más detalles de la película, la cual es una sorpresa luego de los problemas que los Looney Tunes tuvieron con Warner Bros.

Speedy González (Warner Bros.)

La película de Speedy González llega en un momento bajo para los Looney Tunes

A muchos tomó por sorpresa la película de Speedy González, pues desde hace unos años Warner Bros. no parece prestarle mucha atención a los Looney Tunes.

Antes de la película de Speedy González, se produjeron Coyote vs ACME y El Día que la Tierra Explotó; ambos filmes fueron cancelados en su momento.

Tuvieron que intervenir tercero para que estos se pudieran estrenar en cines, pues Warner Bros. planeó enlatarlos y nunca mostrarlos, ni siquiera en HBO Max.

Que ahora estén planeando una película de Speedy González indicaría que cambiarán la estrategia alrededor de Bugs Bunny y sus amigos. Habrá que ver cómo se desarrolla todo en el futuro inmediato.