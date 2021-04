¿Qué es el Shifting Realities?

El Shifting Realities permitiría viajar al universo que más nos guste.

Si eres una persona asidua al mundo del internet, tal vez te hayas topado con discusiones acerca del Shifting Realities o cambios de realidad; lo más seguro es que esto te haya despertado preguntas como: ¿Qué es? ¿Es peligroso? ¿Qué se necesita para hacerlo?

Bueno, para no complicarte mucho las cosas, a continuación vamos a darte una pequeña guía de qué hay alrededor del Shifting Realities, explicando los pormenores, así como de dónde surgió esta creencia que se ha puesto de moda entre muchas personas.

Todo con el fin de que saques tus propias conclusiones alrededor del tema, pues podría resultar un tanto extraño o ajeno al horizonte de conocimiento de algunas personas.

Shifting Realities Especial

¿De donde nace el Shifting Realities?

El Shifting Realities toma como premisa la existencia del multiverso. Como muchos sabrá, tanto la ciencia dura como la fantasía han hablado de este tema desde hace ya varias décadas, donde se maneja que existen diversas "realidades paralelas" a la que nosotros conocemos.

En general la física teórica establece diversas hipótesis alrededor de esto; una de las más aceptadas es la del "Multiverso inflacionario" de Max Tegmark, que señala que luego del Big Bang, el universo se ha seguido expandiendo generando diversas burbujas inflacionarias, las cuales serían universo en sí mismos.

Multiverso Especial

La distancia que separa a cada uno de esos universos es «infinita», físicamente no se podría llegar a una nueva realidad debido a que ni siquiera la velocidad de la luz es suficiente para alcanzarlos; es ahí donde entra el concepto viral de Shifting Realites.

Shifting Realities: Realidad deseada y realidad actual

Tomando como base lo anterior, quienes afirman el Shifting Realities como algo posible señalan que cada uno de nosotros existe en diferentes versiones en dichos universos y que es posible viajar a ellos de manera mental; es decir, conectarnos a nuestro yo de otra realidad.

Sin embargo, esto debe de estar bien dirigido, para ello se debe de tener en como objetivo una "Realidad deseada", que es a donde queremos viajar y difiere del plano de lo real en el que nos encontramos ("Realidad actual"), algo a señalar que esta debe de ser conocida por nosotros; ya sea de alguna película, libro, cómic, etc.

Multiverso DC DC Comics

Quien quisiera hacer el Shifting Realities debe siempre estar pensando en esa "Realidad deseada".

¿Tengo que hacer un guión para el Shifting Realities?

Ahora bien, otro concepto que se maneja en el Shifting Realities es la elaboración de un guión. Básicamente se trata de escribir nuestra propia historia en esa realidad alternativa o deseada, con elementos básicos de cualquier narración (a quién conocer, dónde vivir, qué vamos a hacer, nuestra apariencia).

Asimismo, el guión sirve para establecer ciertas limitantes del personaje que seremos y lo que sufrirá; en otras palabras, se puede establecer que no puede morir, sentir dolor físico o hambre. De igual manera, se puede delimitar el tiempo en que se vivirá en otra realidad.

Shifting Realities Especial

Supuestamente elaborar este texto no es tan necesario para hacer el Shifting Realities; pero mucha gente señala que ayuda en gran medida al momento de ir a la realidad deseada.

Otra cosa a mencionar es que es recomendable poner el guión debajo de la almohada, para que la transición sea la adecuada.

¿Es peligroso el Shifting Realities?

El Shifting Realities no es peligroso en absoluto, pues el cuerpo no está involucrado en algún aspecto, es sólo la consciencia la que se vería afectada; de ahí la importancia del guión para que no haya algún daño severo.

Además se recomienda practicar al momento de dormir, así hay mayor seguridad para el cuerpo de la persona. De igual manera muchos recomiendan el comer bien e hidratarse correctamente para no sufrir una posible descompensación.

Universos Paralelos Especial

Sin olvidar que hacer todo un proceso de relajación también sería adecuado. Algo a señalar es que cada persona define los momentos espacio/temporales con su guión; se puede establecer que una hora en la realidad actual sería un año en la realidad deseada, así vivir 8 años de aventuras en 8 horas de sueño.

¿El Shifting Realities funciona?

Ahora bien, ¿se puede hacer el Shifting Realities? ¿Podemos cambiar de realidad a placer? Más o menos, declaraciones de diversas personas señalan que no siempre se puede hacer el viaje, de hecho podrían pasar varios intentos antes de que esto suceda o no suceder jamás.

Sin embargo, también señalan que se han logrado conectar con su realidad deseada en varias ocasiones; ya dependerá de cada persona si lo quieren intentar y si son persistentes en esta idea.

Universos Paralelos Especial

Además aclaran que el Shifting Realities no es igual a dormir y soñar, pues en el cambio de realidad se tiene plena certeza de los actos, mientras que al reposar se pierde el estado de vigía.