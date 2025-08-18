Lo que era compartir escenario en el Dale Mixx en Monterrey, terminó en una pelea entre Santa Fe Klan de 25 años de edad, y MC Dharius que fue expuesta.

Aunque fue en backstage, las cámaras captaron el momento en que Santa Fe Klan y MC Dharius de 40 años de edad, casi se pelean a golpes en el Dale Mixx.

¿Qué pasó entre Santa Fe Klan y MC Dharius? El pleito viene desde diciembre 2024

La pelea que Santa Fe Klan tuvo con uno del equipo de Gera MX de 31 años de edad, terminó por meter a MC Dharius en el pleito y ahora casi se agarran a golpes.

Un video desde el backstage de Dale Mixx, un festival de música que se hizo en Monterrey, mostró que el rap mexicano está dividido.

Y es que a pesar de que se cantó “Por Mi México” y que estaba la mayoría de los artistas que la cantan, Santa Fe Klan decidió no unirse al escenario con:

MC Dharius

C-Kan de 38 años de edad

MC Davo de 34 años de edad

Esto debido a un evidente conflicto que MC Dharius expuso con un video donde se ve que fue a enfrentar a Santa Fe Klan, pero rodeado de seguridad impidieron que el nacido en León, Guanajuato se peleara.

Y es que en el video llamó la atención que MC Dharius fue únicamente con Tiro Loko a ‘hablar’ con Santa Fe Klan, pero aún así el rapero le advirtió “van a valer verga” rodeado de seguridad.

Pero ¿qué fue lo que provocó la pelea? Según un texto que MC Dharius compartió en Instagram, el pleito con Santa Fe Klan empezó desde diciembre 2024 cuando se peleó con Gera MX sacando una pistola.

“¿Por qué le sacaste el cuete al Gera [Mx] en el evento de Spotify México? ¿Sabes que cuando uno saca la pistola es para usarla?”. MC Dharius, rapero.

Según el rapero de Monterrey, Nuevo León, él enfrentó a Santa Fe Klan antes de la pelea en la fiesta de Spotify México en diciembre 2024, pero este negó que el problema fuera con él.

“Me terminaste diciendo que el pedo no era conmigo, que era con el C-Kan y que todo chido”. MC Dharius, rapero.

Santa Fe Klan detenido para no pelearse con MC Dharius. (Instagram@dharius_bodharius / Tomada de video)

Pese a ello, MC Dharius aseguró que la seguridad de Dale Mixx le dijo que Santa Fe Klan lo buscaba “pa’ ponerme”, por lo que decidió irlo a enfrentar acompañado de Tiro Loko.

A pesar de que asegura que solo le fue a preguntar “qué rollo”, Santa Fe Klan habría reaccionado alterado y fue cuando se resguardó con su seguridad.

Según MC Dharius, podía haberse peleado a golpes con Santa Fe Klan, pero quiso ahorrarse el problema “porque si no pues me tupe la raza otra vez porque no saben cómo eres en verdad”.

“Toda tu clica me quería saludar compa, llegue hasta enfrente de ti como si nada y todavía te me pones pendejo cuando te pregunté qué rollo. Chale y si no te desmayé de un vergazo nomas fue porque no soy mamón porque si te lo merecías”. MC Dharius, rapero.

Por otra parte, MC Dharius le recordó a Santa Fe Klan todo lo que hizo él y otros raperos mexicanos cuando les pidió apoyo bajo distintas circunstancias, recordándole que la fama lo ha cambiado.

“Se supone que éramos de los mismos y te ganó la fama, se te subió macizo (...)”. MC Dharius, rapero.

Santa Fe Klan reacciona con canción de Valentín Elizalde a pleito con MC Dharius

Un pleito entre Santa Fe Klan y MC Dharius fue expuesto, y el rapero de León, Guanajuato, respondió con una canción de Valentín Elizalde.

A pesar de que MC Dharius etiquetó a Santa Fe Klan el rapero no reaccionó a su video siendo separados para evitar una pelea en el Dale Mixx, pero sí mandó una indirecta por Instagram Stories.

Y es que el rapero se compartió en una fotografía blanco y negro con una cerveza y con el dedo medio arriba, acompañado de la canción “A Mis Enemigos” de Valentín Elizalde.

“Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Así lo dice el refrán para aquellos que andan hablando”. Letra de A Mis Enemigos de Valentín Elizalde.

Asimismo, compartió un video de su presentación en el Dale Mixx, pero no respondió al video que MC Dharius expuso.