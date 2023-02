Luego de que AuronPlay sufriera una cancelación masiva, ahora el streamer de Twitch ha roto el silencio en su canal de YouTube; ¿se retira?

AuronPlay de 34 años de edad, es uno de los streamers de Twitch más seguidos en las redes sociales; sin embargo, en las últimas semanas ha estado sufriendo una cancelación en redes sociales.

Y es que hace unos días AuronPlay -quien también explotó contra los Premios Esland 2023- anunció que se retiraría temporalmente de Twitch y redes sociales en donde fue acusado de antisemitismo, grooming y acoso sexual a menores.

Por lo que ahora AuronPlay ha salido a defenderse y hablar al respecto sobre su situación en su canal de YouTube con un video de 13 minutos, al cual ha titulado “ FIN ”.

¿Qué es lo que dijo AuronPlay respecto a su ‘cancelación’ en redes sociales?

En YouTube, AuronPlay ha roto el silencio respecto a su cancelación junto a su novia Biyin, pero en especial ha hablado sobre las acusaciones en su contra de grooming y acoso sexual a menores.

“Niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad y lo voy a decir hasta que me muera” AuronPlay

Fue una de las declaraciones contundentes de AuronPlay, quien también aseguró que condena los insultos que ha recibido la chica que lo ha denunciado.

No obstante, asegura que tiene todo el derecho de defenderse tras difamarlo, ya que esas acusaciones llegaron justo en su peor momento.

AuronPlay, cuyo nombre real es Raúl Álvarez Genes , asegura que nunca mantuvo conversaciones con ella y que en ese tiempo hablaba con mucha gente, alrededor del 2013 o 2014.

Asimismo, AuronPlay asegura que tiene tuits en donde descubrió que las historias de la chica que lo acusó de acoso sexual, no concuerdan e incluso hay publicaciones de ella con sus amigos en donde están planeando arruinar su carrera.

AuronPlay regresaría para exponer a varios streamers de Twitch (Twitch)

AuronPlay habla de sus acusaciones por grooming y acoso sexual

AuronPlay ha roto por fin el silencio respecto a la cancelación masiva que sufrió en redes sociales, luego de que fuera acusado de grooming y acoso sexual por una chica que en aquel entonces, era menor de edad.

“Yo puedo cargar con mi parte de culpa de no haberme informado mejor, porque yo por aquel entonces pues ya era una persona adulta y si me estaban tomando el pelo o no, debería haberlo comprobado mejor y estar 100% seguro de con quien, supuestamente, yo estaba hablando” AuronPlay

AuronPlay dijo que no quiere ninguna guerra y no va a volver a tocar el tema de sus acusaciones de grooming o acoso sexual, ya que si es cierto que ocurrió, el no tendrá ningún problema en admitir su culpa y disculparse.

“Quiero dejar en claro que no soy ningún degenerado y que la gente me deje en paz. ¡Ya basta de difamar, ya basta de meter mierda!” AuronPlay

Hacia el final de su video, AuronPlay volvió a recordar que no tiene problema en admitir que en el pasado tuvo acciones y comportamientos incorrectos, carga con la culpa y se disculpa “pero que no se me tache de algo que no soy”.

El streamer español reveló que estaba tomándose un tiempo de internet porque no se encontraba bien, ya que su salud mental se vio afectada.

Pero se vio en la obligación de subir el video a YouTube para aclarar las cosas a todos, especialmente a su comunidad

“Sobre mi futuro, yo siempre lo he tenido claro: me iré cuando yo quiera, no cuando me echen” AuronPlay