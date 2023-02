AuronPlay se encuentra en el ojo del huracán luego de protagonizar una supuesta pelea con Ibai Llanos tras los Premios Esland 2023 y ahora, ha anunciado su posible retiro de Twitch pues ya ganó lo que quiso en YouTube.

Raúl Álvarez Genes, mejor conocido en Twitch y redes sociales como AuronPlay de 34 años de edad, ha sido señalado luego de no ganar el Premio Esland 2023 a mejor streamer y anunció su posible retiro.

Y tras dar su opinión con respecto al porqué no ganó, acusando al jurado de ser amigo de Ibai Llanos de 27 años de edad e incluso aparentemente bloquearse mutuamente de Twitter, ¿AuronPlay se retira?

En su más reciente directo en Twitch, AuronPlay ha denunciado los constantes ataques que ha estado recibiendo en redes tras alzar su voz en contra de los Esland, Ibai Llanos y algunos streamers.

Pues aunque se sabe acogido por su base de fans que lo siguen desde hace más de 10 años cuando empezó en YouTube, AuronPlay anunció su posible retiro del streaming.

“Llega un momento en el que digo ¿sabes qué? Me queda como un año y medio o dos, no me voy a callar. Si me tocas los huevos, los voy a tocar el doble a ti”

AuronPlay