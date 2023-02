Durante las últimas horas, las redes sociales han explotado con la polémica de Biyin y AuronPlay, pero ¿qué fue lo que pasó? Todo comenzó con la desaparición de Yeremy Vargas.

Una vez más los streamers de Twitch han estado dando de qué hablar, más allá de la polémica que se hizo con los Premios Esland 2023 entre Ibai Llanos y AuronPlay, ahora ha aparecido otra.

Todo comenzó con la desaparición de Yeremy Vargas, un caso muy conocido en España en donde de acuerdo a una entrevista en YouTube con su mamá, Ithaisa Suárez, culpó a Biyin, novia de AuronPlay de Twitch.

Sara Moledo de 31 años de edad, mejor conocida como Biyin, fue señalada por la mamá del desaparecido Yeremy Vargas, como una de las que formó parte del acoso colectivo de su hijo tras su desaparición.

En redes sociales se ha estado creando una funa colectiva para Biyin y AuronPlay después de los Esland 2023, ¿la razón? Han sido señalados como acosadores principales y culpables de la desaparición de Yeremy Vargas.

Todo comenzó en 2007 cuando Yeremy Vargas desapareció a la edad de 9 años mientras jugaba con sus primos; una noticia que conmocionó a todos en Gran Canaria y, posteriormente a toda España.

Se montaron operativos con el Ejército, Voluntarios, Protección Civil sin obtener éxito y desde entonces múltiples llamadas falsas, estafas y demás, mermaron la esperanza de encontrar a Yeremy Vargas.

Hasta el día de hoy, Yeremy Vargas no ha aparecido pero se especuló que Fernando Torres Baena, quien fuera un profesor de karate y quien estuvo involucrado en 2010 en el mayor caso de pederastia en España, tuvo algo que ver.

Ya que meses previos a la desaparición de Yeremy Vargas, él le habría dado clases, por lo que se le condenó a 302 años de cárcel como autor de abuso sexual y otros 13 delitos de corrupción de menores.

Sin embargo, en su casa no se encontraron rastros de la desaparición de Yeremy Vargas; desde entonces se investigaron a varios pederastas pero nunca se pudo encontrar la relación con el menor.

Luego se le vinculó con Antonio Ojeda ‘El Rubio’, un hombre que vivía cerca de Yeremy Vargas y que veía a niños jugar.

En 2016 estuvo preso por abuso sexual y aseguran contó a sus compañeros lo que hizo con Yeremy Vargas.

Incluso reveló una afección que nadie más conocía del niño: era cianótico, lo cual hacia que su piel se pusiera de un tono azulado en situaciones de estrés.

Posteriormente aseguran que se lo dio de comer a los cerdos que criaba para que no hubiera rastros de Yeremy Vargas.

Una nueva polémica ha caído sobre los streamers Biyin y AuronPlay, luego de que la novia del también youtuber fuera señalada por Itihasa Suárez, madre de Yeremy Vargas, y acosarla en redes.

Pues como parte de la ayuda que la madre de Yeremy Vargas buscaba, ella creó un perfil de Twitter para buscarlo.

Sin embargo, Biyin, la novia de AuronPlay y su grupo de amigos, comenzaron a acosarla y a burlarse del caso de desaparición de su hijo, Yeremy Vargas.

Entre los tuits de los cuales hay captura, empezaron a decir que sabían donde estaba el cadáver de Yeremy Vargas, si lo estaban violando o que el menor tenía un récord guiness en los escondites.

Por lo que mamá de Yeremy Vargas, terminó denunciando a Biyin por acoso, y continuó en la búsqueda de su hijo que, hasta el día de hoy, no aparece.

Una nueva polémica cae sobre AuronPlay y su novia, Biyin; esta vez por el supuesto acoso a la madre de Yeremy Vargas y sus burlas ante el caso de la desaparición del menor.

En ese sentido, según Ithaisa Suárez, AuronPlay se comunicó con ella por mensaje y le pidió disculpas en nombre de Biyin.

Pero según reveló AuronPlay, la madre de Yeremy Vargas simplemente etiquetó y bloqueó a Biyin, acusándola de burlarse y ofenderla en el caso de su hijo, por lo que él la contactó.

Pero tanto Biyin y AuronPlay negaron estar involucrados en el caso de acoso hacia la madre de Yeremy Vargas.

“Yo hacía humor negro, pido disculpas, era una gilipollas. Me sabe mal si alguien pasó un mal rato por mí. Yo de verdad no he sido, voy a cargar con lo que puesto pero no con lo que he escrito”

Biyin