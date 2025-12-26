Una noticia triste para los fans del manga, pues se dio a conocer la muerte de la mangaka Kiriko Nananan a los 52 años de edad.

Kiriko Nananan murió el 25 de diciembre de 2024; sin embargo, por petición de la propia mangaka y su familia, no se dio a conocer la noticia hasta un año después.

Kiriko Nananan (Tokyo News Communications)

¿De qué murió Kiriko Nananan?

No hay detalles de las causas de muerte de Kiriko Nananan; no obstante, algunos reportes señalan que se le detectó un linfoma a la mangaka, aunque esto no está confirmado por fuentes oficiales.

Fuera de esta supuesta enfermedad, no hay información sobre algún padecimiento o accidente que afectara recientemente a Kiriko Nananan, por ello su muerte sorprendió a sus fans.

Asimismo, aunque algunos cuestionan el hecho de que su muerte se mantuviera en secreto por un año, esto obedece a la misma cultura de Japón, donde este tipo de sucesos solo se informan a familiares y seres cercanos .

Esto porque no desean que el duelo de los seres queridos se vea afectado por agentes externos, sea medios o fans en el caso de una personalidad reconocida como la mangaka.

Se espera que en las próximas semanas se den más detalles de la muerte de Kiriko Nananan.

¿Quién fue Kiriko Nananan?

Kiriko Nananan fue una mangaka japonesa, la cual se alejaba de las convenciones de los mangas tradicionales del Japón, tanto en estilo como en temáticas.

En lugar de recurrir a géneros como la comedia romántica o la acción, Kiriko Nananan prefería historias más realistas, con un estilo de arte minimalista y que igual apelaba a los trazos más humanos.

Además de tratar de representar emociones humanas complejas, como el dolor, la soledad y el amor en todo su espectro, lo cual le valió que varias de sus obras fueran adaptadas al cine en Japón.

Si bien sus últimos trabajos serializados datan de antes de la década de 2010, la autora se mantuvo activa con libros de arte y recopilaciones, ganando una gran base de fans en todo el mundo, no solo en Japón.