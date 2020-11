‘Watch Dogs: Legion’; tener un gran equipo no es tan interesante como parece (Reseña)

Aunque las mecánicas de juego están bien implementadas, la carencia de protagonista hace intrascendente la historia.



Luego de un gran retraso, ‘Watch Dogs: Legion’ ya está con nosotros, siendo la tercera parte de una saga que ha sido un tanto polémica desde sus inicios, pues a consideración de muchos, la mayoría de las veces se queda corta en sus promesas.

En esta ocasión la gran característica con la que fue vendido el juego, es la posibilidad de jugar con cualquier habitante de Londres, ciudad donde se desarrolla la obra; es decir, prácticamente todos los “NPC” que veas en pantalla son miembros potenciales de DedSec y por ende, personajes jugables.

Si bien esto parecía muy ambicioso en principio, el juego cumple cabalmente con lo que promete, tal vez demasiado bien, pues esta implementación tiene una línea de prolongación negativa que afecta, no el gameplay, sino más bien la narrativa global de ‘Watch Dogs: Legion’.

Watch Dogs: Legion Ubisoft

Rescata a Londres del régimen paramilitar

‘Watch Dogs: Legion’ se ubica en un futuro cercano en Londres. Luego de que el grupo de hackers de DedSec fuera inculpado de un actor terrorista, la milicia de Albion se hace con el control de la ciudad, instaurando un régimen para militar, lo que obliga a los revolucionarios informáticos a salir de su escondite para organizar una resistencia.

Si bien la trama podría verse como casi cualquier otra de las franquicias de Ubisoft, esta sigue siendo efectiva, pues está muy bien contada y tiene elementos interesantes acerca del control militar, el poder de la información y la guerra informática; claro, sin llegar a profundizar del todo en los temas.

Watch Dogs: Legion Ubisoft

Sin embargo, esta interesante narrativa se va diluyendo poco a poco debido a lo que es la mayor virtud del juego: el sistema de personajes, pues aunque Ubisoft aseguró que podríamos generar un interés real por la gran masa de “agentes” a nuestra disposición, la realidad es que su falta de personalidad los convierte en avatares huecos.

Son más como herramientas intercambiables, que seres con un trasfondo elaborado; esto hace que toda la historia se sienta por demás impersonal, pues tampoco es como si fueran avatares personalizables del usuario, sino que son construcciones predeterminadas por Ubisoft.

Sé quien quieras ser

Si bien el sistema de personajes hace que la historia se vuelva intrascendente, sucede todo lo contrario con el gameplay; el no tener un protagonista único nos abre una gran gama de posibilidades para enfrentar distintas situaciones, gracias a que cada uno de los habitantes de Londres tiene características únicas.

Puedes elegir a una cosplayer para hacerle la vida imposible a Albion; sin embargo, habrá momentos donde necesites a un experto en construcción o a una peleadora experta, para hacerle frente a alguna situación en particular, por lo que tendrás que cambiar de protagonista.

Watch Dogs: Legion Ubisoft

Ahora bien, el reclutamiento también es parte primordial de la experiencia de juego, no sólo se trata de hablar con alguien en la calle y unirlo a tu causa de manera automática; tendrás que pasar las “Misiones de Reclutamiento” para poder tener nuevos agentes.

En sí la mayoría son favores como borrar historiales delictivos, crear pasaportes falsos o hacer un encargo determinado; nada complicado en general, aunque en algunos momentos la cosa se puede poner algo interesante si decides intentar que un militar se pase a tu bando, en ese caso tendrás que hacer un esfuerzo extra para lograr tu objetivo.

Técnicamente bien logrado en PS4

Algo que tenemos que señalar es que nosotros jugamos la versión de PS4, misma que está muy bien lograda técnicamente y cuenta con un muy buen desempeño, a pesar de los millones de elementos, misiones y personajes que se pueden usar.

Además de tener a la población de una ciudad como protagonista, Londres se siente realmente viva, con muchas cosas por hacer, como visitar las tiendas de ropa, hacerla de repartidor o practicar dominadas con un balón en el parque.

Watch Dogs: Legion Ubisoft

Durante toda nuestra experiencia vagando por la capital de Inglaterra, nunca tuvimos ninguna clase de problema o bug catastrófico, de esos que son comunes en las juegos de lanzamiento de Ubisoft. No obstante, al momento que se hace esta reseña se sabe que la versión de Xbox One sí presenta varios errores.

Como mencionamos, nosotros tuvimos el juego para PS4, por lo que no podemos señalar de primera mano si dichas afirmaciones son ciertas o no; lo único que podemos decir es que en la versión para la consola de Sony no encontramos ningún inconveniente técnico.

No ganará la revolución pero sí la hace entretenida

‘Watch Dogs: Legion’ no es el mejor juego de la saga, ese lugar le sigue perteneciendo a la segunda entrega; no obstante, resulta un título divertido y ameno, principalmente por la capacidad de hacer reclutamientos.

Además, no hay que olvidar la gran cantidad de opciones para divertirnos que tenemos regadas por todo Londres, que serán un gran alivio de las misiones tradicionales.

Ahora que si buscas una trama elaborada con personajes carismáticos y multidimensionales, como se pueden ver en otras obras del estudio como ‘Far Cry’ o ‘Assassin’s Creed’, aquí sólo encontrarás cascarones vacíos sin un ápice de carisma que arruinan una narrativa que tenía mucho potencial.