Aunque disponibles gracias a la retrocompatibilidad, SEGA decidió lanzar un paquete con versiones dedicadas de Yakuza Kiwami 1 & 2 para consolas actuales.

Con lo cual Yakuza Kiwami 1 & 2 buscan convertirse en las versiones definitivas de estos primeros títulos, aunque en realidad ofrecen muy poco si ya tienes los remakes en consolas de anterior generación.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Yakuza Kiwami 1 & 2 cuentan con una gran narrativa El gameplay es de lo mejor de Yakuza Kiwami 1 & 2 Yakuza Kiwami 1 & 2 tienen mundos amplios para explorar El rendimiento de Yakuza Kiwami 1 & 2 mejora en estas versiones Yakuza Kiwami 1 & 2 no cuentan con extras en consolas actuales

Yakuza Kiwami 1 & 2 cuentan con una gran narrativa

Lo primero a mencionar es que Yakuza Kiwami 1 & 2 cuentan con una gran narrativa, que ha sido el sello de la franquicia desde sus inicios en PS2.

Por un lado la primera entrega cuenta con un tono más íntimo y personal que en entregas posteriores. Se centra en la lealtad, la redención y la relación paternal de Kiryu con Haruka.

Mientras que la segunda parte escala en ambición. Kiryu se ve envuelto en una guerra entre clanes que enfrenta al Tojo con la Omi Alliance.

Presentando a Ryuji Goda, conocido como “el Dragón de Kansai”, uno de los villanos más carismáticos de la saga. Además, la relación de Kiryu con Kaoru Sayama, una detective, añade un matiz romántico y humano.

Por lo que los fans encontrarán historias dignas de los mejores títulos de la historia, que solo su desarrollo los mantendrá atentos por horas.

Yakuza Kiwami 1 & 2 (SEGA)

El gameplay es de lo mejor de Yakuza Kiwami 1 & 2

Otra cosa por la que destaca este paquete es que el gameplay es de lo mejor de Yakuza Kiwami 1 & 2, siendo entretenido en los dos títulos.

El sistema de combate de Kiwami 1 mantiene los cuatro estilos de Yakuza 0 (Brawler, Rush, Beast y Dragon), lo que da variedad y estrategia.

Además del sistema “Majima Everywhere”, donde Goro Majima aparece de forma inesperada para retar a Kiryu y ayudarlo a recuperar su estilo Dragón.

Mientras que Kiwami 2 explota todo el potencial del Dragon Engine, lo que permite combates más dinámicos; de igual manera con 4 estilos de pelea diferentes, pero ahora con movimientos más elaborados.

Yakuza Kiwami 1 & 2 tienen mundos amplios para explorar

Algo que muchos agradecerán de este porte es que Yakuza Kiwami 1 & 2 tienen mundos amplios para explorar, lo cual le agrega mucha vida a ambos juegos.

En ambas entregas del paquete tenemos misiones cargadas de humor absurdo, karaoke, juegos de casino y minijuegos que contrastan con la seriedad de la trama principal.

Además de una gran cantidad de coleccionables, los cuales es muy divertido recolectar para tener el 100% del los dos juegos.

Eso sin olvidar el legendario modo de la gestión de cabaret clubs, que cuenta con una narrativa en sí misma, alrededor de llevar a un establecimiento a la cima de la vida nocturna.

El rendimiento de Yakuza Kiwami 1 & 2 mejora en estas versiones

Gracias a la potencia de las consolas de actual generación, el rendimiento de Yakuza Kiwami 1 & 2 mejora en estas versiones, haciendo que todo sea más fluido en general.

El framerate es sólido y las cargas casi instantáneas. Esto hace que la exploración de Kamurocho sea más fluida y menos interrumpida; aunque en PS4 los juegos corrían bien, a veces había muchos tiempos de carga.

Además se hicieron pequeñas mejoras en la iluminación y físicas, lo cual las hace superiores a las de las entregas originales.

Eso sí, no esperes un gran salto, pues no se trata de una remasterización o remake, solo es un port que se ajusto a PS5 y Xbox Series X/S.

Yakuza Kiwami 1 & 2 no cuentan con extras en consolas actuales

Dado a lo explicado anteriormente, Yakuza Kiwami 1 & 2 no cuentan con extras en consolas actuales; en sí son los mismos juegos

Un ejemplo es que no cuenta con localización, los textos están en inglés, lo que limita la accesibilidad para algunos jugadores.

Asimismo no tiene escenas extra, nuevos modos, o como ya mencionamos, mejoras sustanciales en términos gráficos o de desempeño.

Por lo que si tienes los originales, no esperes un gran cambio o algo que te sorprenda con este paquete doble.

¿Vale la pena Yakuza Kiwami 1 & 2?

Yakuza Kiwami 1 & 2 es la forma más cómoda de experimentar los remakes de los clásicos de PS2, sobre todo a aquellos que nunca los jugaron en su momento, sea los originales o las nuevas versiones.

Kiwami 1 ofrece un cierre íntimo y personal a los arcos iniciados en Yakuza 0, mientras que Kiwami 2 escala el drama con mayor ambición técnica y narrativa.

Aunque no cuentan con mejoras nativas de PS5, la fluidez y rapidez de la consola hacen que estas versiones sean las más recomendables para nuevos jugadores; aunque no tanto para veteranos de la franquicia.

En conjunto, funcionan como una bisagra narrativa; el primero cierra los arcos personales y el segundo abre la puerta a la expansión de la saga, que vendría después con varias secuelas y spin-offs.