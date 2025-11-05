Tales of Xillia Remastered llega en un momento clave para los RPG clásicos, pues hemos visto el regreso de varias entregas icónicas, en forma de remakes o remasters.

El lanzamiento original de Tales of Xillia Remastered fue una apuesta ambiciosa de Bandai-Namco por modernizar la fórmula, introduciendo un sistema de combate más dinámico, una narrativa dual y un enfoque más maduro.

En nuestra reseña de 5 puntos te diremos si le hace justicia al original o se queda corto:

En nuestra reseña de 5 puntos te diremos si le hace justicia al original o se queda corto:

Tales of Xillia Remastered es una renovación visual y técnica

La primera gran mejora es que Tales of Xillia Remastered es una renovación visual y técnica en su apartado gráfico.

El juego ahora corre en resolución 4K con texturas refinadas, iluminación más natural y una paleta de colores ligeramente ajustada para resaltar los entornos.

Aunque no se trata de un remake completo, el trabajo de remasterización respeta el estilo anime característico de la saga, manteniendo el diseño original.

El rendimiento también ha sido optimizado; el juego corre a 60 cuadros por segundo estables, lo que mejora significativamente la fluidez del sistema de combate en tiempo real.

Tales of Xillia Remastered (Bandai-Namco)

Tales of Xillia Remastered cuenta con buenas mejoras de calidad de vida

Una de las decisiones más acertadas es que Tales of Xillia Remastered cuenta con buenas mejoras de calidad de vida, además de incluir todos los DLC lanzados originalmente.

Así, tenemos desde trajes alternativos hasta misiones secundarias y objetos cosméticos. Esto permite una experiencia más completa sin necesidad de microtransacciones.

En cuanto a la calidad de vida, se han renovado los menús y la interfaz de usuario, adaptándolos a controles modernos y pantallas de alta resolución.

La navegación por inventario, habilidades y mapas es más intuitiva, y se han añadido opciones de accesibilidad, así como la opción de alterar la dificultad del juego o tener las estadísticas a tope.

Algo que agradará a aquellas personas que se quieren centrar en la historia, dejando de lado cosas tediosas como ganar experiencia y subir de nivel.

Tales of Xillia Remastered (Bandai-Namco)

La localización es bien recibida en Tales of Xillia Remastered

Algo que marca un hito en el juego es que la localización es bien recibida en Tales of Xillia Remastered, pues por primera vez lo tenemos con textos en español.

Lo que representa un avance significativo para la comunidad hispanohablante, especialmente en América Latina.

Las voces se mantienen en inglés y japonés, con opción de subtítulos en varios idiomas. Esta localización amplía el alcance del juego y lo posiciona como una opción viable para nuevos públicos.

En general podemos decir que la adaptación es adecuada, manteniéndose en una traducción lo más neutra posible, con el fin de abarcar toda la región hispana.

Tales of Xillia Remastered (Bandai-Namco)

El gameplay no ha envejecido en Tales of Xillia Remastered

Algo que agradará a los fans es que el gameplay no ha envejecido en Tales of Xillia Remastered, se mantiene igual de fresco que hace más de una década.

El sistema de combate en pareja, sigue siendo uno de los puntos fuertes del juego. Permite enlazar personajes para ejecutar ataques combinados, compartir habilidades pasivas y realizar movimientos especiales.

Esta mecánica añade una capa táctica que recompensa la coordinación y el conocimiento de las sinergias entre personajes.

La IA aliada ha sido ligeramente ajustada para responder mejor en combate, y se han añadido opciones para personalizar su comportamiento.

El sistema de progresión basado en el Lilium Orb, una especie de tablero de habilidades, se mantiene intacto, ofreciendo libertad para construir personajes según el estilo de juego del usuario.

Tales of Xillia Remastered (Bandai-Namco)

Tales of Xillia Remastered tiene una narrativa única

Finalmente está el hecho de que Tales of Xillia Remastered tiene una narrativa única, al ser una historia dual que aporta mucho a la dinámica del juego.

El jugador puede elegir entre Jude, un joven idealista, o Milla, una misteriosa mujer. Esta elección no solo afecta el punto de vista de la historia, sino también el desarrollo emocional y las motivaciones.

La trama aborda temas como la biotecnología, el libre albedrío, la ética del progreso y el conflicto entre tradición y modernidad.

Aunque algunos giros pueden parecer predecibles, el desarrollo de personajes, incluyendo los secundarios y villanos, aporta matices que enriquecen la experiencia.

Tales of Xillia Remastered (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Tales of Xillia Remastered?

Tales of Xillia Remastered es una celebración respetuosa de un clásico moderno. No reinventa la rueda, pero sí pule sus bordes.

Para los fans de los JRPG, Tales of Xillia Remastered representa una oportunidad de redescubrir una entrega clave con mejoras que la hacen más accesible y disfrutable en 2025.

Para nuevos jugadores, es una puerta de entrada sólida al universo Tales of, con una narrativa envolvente, personajes carismáticos y un sistema de combate que sigue siendo vigente.

Siendo otro de los grandes remasters o remakes de clásicos del género, los cuales siempre son bienvenidos.