‘Tales of Arise’; el JRPG en toda su gloria (RESEÑA)

Bandai-Namco es sin duda la desarrolladora líder en JRPG en este 2021, al darnos joyas como ‘Scarlet Nexus’ y ahora ‘Tales of Arise’.

Y es que luego de retrasos y dudas, ‘Tales of Arise’ ya está aquí y hace valer cada uno de los días de su desarrollo.

Siendo una obra que trae lo mejor de los juegos de rol japoneses, además de celebrar de gran manera en aniversario de la saga.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Pues más que recurrir a elementos nostálgicos y de aplauso fácil; ‘Tales of Arise’ se va reinventando poco a poco en su campaña.

Aunque esto también significa que ‘Tales of Arise’ tarda mucho, tal vez demasiado para algunas personas, en arrancar y darnos una experiencia completa.

Pero vayamos por partes y analicemos la grandes virtudes, así como algunos contras, que tiene ‘Tales of Arise’.

¿De qué trata ‘Tales of Arise’?

‘Tales of Arise’ nos pone en medio de la ocupación que la gente del mundo de Rena mantiene sobre el territorio de Dahna, con pobladores en esclavitud perpetua.

En medio de este ambiente opresor nos encontramos con Shionne y Alphen, un par de jóvenes de los distintos mundos que iniciará la liberación de Dahna.

Hay algo más detrás de los protagonistas de ‘Tales of Arise’, uno no sabe quién es y no siente dolor; la otra no puede ser tocada y traicionó a su pueblo.

Así nos embarcamos en esta aventura de liberación donde conocemos poco a poco a más personajes, así como la verdad detrás de la conquista y ocupación.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Aunque en primera instancia ‘Tales of Arise’ presentaría una historia relativamente básica, la realidad es que su desarrollo implica más allá de su premisa inicial.

‘Tales of Arise’ plantea cuestiones puntuales acerca de las invasiones y colonizaciones; en sus versiones más brutales, como en aquellas positivas (porque las hay).

Además de mostrar el racismo y xenofobia por parte de los dos pueblos; basta decir que nuestro equipo tendrá un miembro radicalmente intolerante.

Dentro de todos su colorido, la trama de ‘Tales of Arise’ no se corta en criticar posiciones radicales, señalando que a veces nadie tiene razón y todo es contextual.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Esto en gran parte gracias al gran elenco de personajes de ‘Tales of Arise’, cuyas personalidades chocan, al mismo tiempo que nutren toda la narrativa.

Aunque tenemos clichés de anime, como la chica tsundere o el héroe solemne, embonan perfectamente en la trama y el mensaje de la misma.

¿Cómo se juega ‘Tales of Arise’?

‘Tales of Arise’ mantiene el gameplay base de la saga; esto es, con combates llenos de acción con un gran despliegue de efectos visuales.

Aquí deberás de usar las mejores habilidades de tus personajes para derrotar a los enemigos, ya sea de manera individual o con combinaciones elaboradas.

A destacar que en ‘Tales of Arise’ sólo te tendrás que encargar de un guerrero, mientras que el resto se desenvuelve de manera automática.

Puedes elegir si tus compañeros son ofensivos, defensivos, sanadores o libres de elección en el menú de “Estrategias” del juego.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

El sistema de progresión se basa en niveles, que subes con la experiencia al derrotar enemigos; sin embargo, la verdadera fortaleza la obtienes de otro lugar.

‘Tales of Arise’ maneja algo llamado “Insignias”, que son mini-árboles de habilidades donde podrás mejorar a los personajes.

Estos no se obtienen automáticamente, dependerán de tus acciones en el juego para desbloquearse; como derrotar a X enemigo o hacer una misión secundaria.

Hablando de misiones secundarias, estas estarán regadas por todo el mundo de ‘Tales of Arise’, aunque no serán muy variadas en realidad.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

En su mayoría serán de ir a matar monstruos, ya sea una cantidad determinada o a uno en específico, así como entregar ítems especiales.

Alguna será diferente; pero no muchas en realidad. Conviene que las revises, pues será la manera más rápida de mejorar en ‘Tales of Arise’.

¿Cómo se ve ‘Tales of Arise’?

Si te gusta la estética anime ‘Tales of Arise’ te encantará, el juego tiene un diseño de arte hermoso por donde se vea, desde los personajes hasta los paisajes.

Todo está perfectamente detallado, con increíbles texturas, fuentes de luz y partículas, en realidad es un deleite visual.

Además ‘Tales of Arise’ arregla uno de los vicios de Bandai-Namco y nos da cinemáticas como tales, no sólo cuadros de texto o imágenes estáticas.

Incluso hasta le da un giro a esto, pues hay momentos donde aparecen viñetas; pero los personajes tienen movimiento, como si fuera un cómic animado.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Tal vez el único problema de ‘Tales of Arise’ en este aspecto sea con las expresiones de lo personajes, que a veces no se ven muy naturales.

Por el lado del audio y la música tampoco hay muchas quejas, el soundtrack es increíble desde su secuencia de introducción.

‘Tales of Arise’ recurre a música orquestada, la cual queda muy bien con toda la ambientación del juego en general, metiéndote de lleno en su mundo.

De igual manera en trabajo vocal es excelente tanto en japonés, como en inglés, aunque nosotros recomendamos un poco más el idioma del país oriental.

¿Cuáles son los fallos de ‘Tales of Arise’?

A pesar de todas sus virtudes, ‘Tales of Arise’ tiene algunos fallos que es conveniente señalar.

De entrada ‘Tales of Arise’ es un juego un tanto ambivalente, pues su inicio en cuanto a gameplay es muy lento; pero en historia es muy rápido.

La trama avanza muy rápido al principio, habrás acabado los primeros dos episodios en unas cuantas horas; en parte porque el sistema de juego no explota.

Los primeros momentos de ‘Tales of Arise’ tiene una jugabilidad muy básica e incluso tediosa, a esto hay que sumar una progresión lenta y poco atrayente.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Puedes pasar todo de corrido hasta el tercer capítulo sin dedicarte a subir de nivel o hacer una misión extra, pues el mismo juego no te incita a hacer esto.

Es hasta pasadas 12 horas aproximadamente que ‘Tales of Arise’ comienza a exhibir todo su potencial al jugador.

Otra cosa a señalar es que ‘Tales of Arise’ es relativamente fácil; aunque algunos jefes y enemigos te lleven al límite, serán contadas las veces que estés en peligro.

A menos que te enfrentes a enemigos que te superan en 30 niveles, es casi seguro que tu equipo jamás conozca la derrota.

Tales of Arise (Bandai-Namco)

También hay que mencionar que los escenarios de ‘Tales of Arise’, aunque bellos en una forma estética, no tienen una estructura muy elaborada.

En general son pequeños laberintos cerrados con un par de secretos; pero nada que requiera una gran habilidad en exploración.

¿Vale la pena ‘Tales of Arise’?

‘Tales of Arise’ vale definitivamente la pena, sobretodo si eres fan de los JRPG y el anime en general.

Sin temor a equivocarnos, ‘Tales of Arise’ se pelea el puesto del mejor JRPG del año con ‘Scarlet Nexus’, y del mejor juego en general.

Cuenta con todos los elementos para ser un clásico: gran historia, buenos personajes, gameplay divertido y excelente diseño de arte (visuales y sonido).

Tales of Arise (Bandai-Namco)

Claro, no es perfecto; se necesita dedicarle mucho tiempo a ‘Tales of Arise’ antes de que muestre todas sus virtudes, cosa que puede fastidiar.

Además algunos clichés del anime podrían no agradar del todo a aquellos jugadores que no son asiduos al entretenimiento japonés.

Pero si superas estas barreras, descubrirás en ‘Tales of Arise’ la épica de fantasía que el mundo de los videojuegos necesitaba.