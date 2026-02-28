Tales of Berseria Remastered marca un momento significativo dentro del proyecto de recuperación de clásicos de Bandai Namco, principalmente de esta saga que ya ha tenido varias remasterizaciones.

En esta ocasión, Tales of Berseria Remastered busca no solo preservar esa esencia, sino también adaptarla a las exigencias técnicas y de accesibilidad de la nueva generación de jugadores.

Aquí te dejamos la reseña de 5 puntos:

Tales of Berseria Remastered tiene un apartado técnico decente Las opciones de calidad de vida son bien recibidas en Tales of Berseria Remastered La narrativa no fue alterada en Tales of Berseria Remastered El sistema de combate sigue siendo divertido en Tales of Berseria Remastered A Tales of Berseria Remastered le hacen falta algunas cosas

Tales of Berseria Remastered tiene un apartado técnico decente

Tales of Berseria Remastered tiene un apartado técnico decente; nada del otro mundo, pero funciona para las plataformas actuales.

Desde el punto de vista técnico, el remaster no pretende reinventar el apartado visual, solo ofrece mejoras en resolución, estabilidad de framerate y tiempos de carga.

El juego corre con fluidez constante, lo que permite que las batallas se desarrollen sin interrupciones y que la exploración de los escenarios sea más cómoda.

Si bien su diseño de arte puede chocar un poco con el estándar actual, se pulió lo suficiente como para diferenciarse del original de hace 10 años.

Tales of Berseria Remastered (Bandai-Namco)

Las opciones de calidad de vida son bien recibidas en Tales of Berseria Remastered

Las opciones de calidad de vida son bien recibidas en Tales of Berseria Remastered, haciendo que el juego sea más amigable para nuevos jugadores.

Se tienen las mejoras clásicas como aumento de velocidad, indicadores y el guardado automático, lo cual hace que la experiencia sea más agradable que en el original, el cual es considerado bastante “críptico” en un inicio.

Además también se alteraron un poco los menús y controles, lo que facilita la gestión de inventario y habilidades, un aspecto que en el título original podía resultar algo engorroso.

Y claro, también están las opciones para hacer más fácil el juego, las cuales se dejan a consideración de cada uno de los jugadores, dependiendo de su estilo.

Tales of Berseria Remastered (Bandai-Namco)

La narrativa no fue alterada en Tales of Berseria Remastered

A diferencia de revisiones recientes, la narrativa no fue alterada en Tales of Berseria Remastered; lo cual agradecerán los fans originales, pues se trata de una de las historias más completas de la saga.

La protagonista, Velvet Crowe, se convierte en un símbolo de la ruptura con los arquetipos tradicionales de héroes luminosos y optimistas.

Su historia de venganza, marcada por la pérdida y el dolor, ofrece una perspectiva más sombría y adulta que contrasta con entregas anteriores.

Por su parte el guion explora dilemas morales, la tensión entre razón y emoción, y la manera en que los personajes lidian con sus propios traumas.

Este enfoque narrativo le otorga un peso dramático que sigue siendo vigente diez años después de su lanzamiento original, y que se percibe con mayor claridad gracias a la remasterización.

Tales of Berseria Remastered (Bandai-Namco)

El sistema de combate sigue siendo divertido en Tales of Berseria Remastered

Sin lugar a dudas, lo mejor de todo es que el sistema de combate sigue siendo divertido en Tales of Berseria Remastered, pues ha envejecido con mucha dignidad.

El sistema de combate, basado en el Liberation-LMBS (Linear Motion Battle System), mantiene su dinamismo característico.

La posibilidad de encadenar combos, alternar personajes y aprovechar las artes místicas sigue siendo uno de los puntos fuertes del título.

Si bien en el original ya estaba optimizado, en el remaster la respuesta de los controles se siente más precisa, lo que mejora la experiencia en batallas largas y estratégicas.

Aunque no se han introducido cambios radicales en la mecánica, la optimización técnica contribuye a que el sistema brille con mayor claridad y se perciba más pulido.

Tales of Berseria Remastered (Bandai-Namco)

A Tales of Berseria Remastered le hacen falta algunas cosas

Si bien el juego cuenta con varios agregados, en general ciertos jugadores sentirán que a Tales of Berseria Remastered le hacen falta algunas cosas para que se sienta como una remasterización completa.

Siendo más como un port, pues las mejoras en general son bastante discretas compradas con otros títulos del estilo, apenas lo mínimo para calificar como una remasterización en forma.

Entrando más en el espectro de la preservación, más que una actualización o reinvención en general, lo cual en realidad no es del todo malo, pues muestra la importancia que le da Bandai Namco a su catálogo.

Solo que si esperabas que la experiencia cambiara más allá de algo estético y de opciones técnicas, pues te vas a decepcionar bastante.

Tales of Berseria Remastered (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Tales of Berseria Remastered?

Tales of Berseria Remastered no busca deslumbrar con cambios radicales, sino asegurar que la experiencia original se mantenga vigente y accesible en la actual generación.

La fuerza de Tales of Berseria Remastered sigue estando en la narrativa oscura y emocional de Velvet Crowe, en el dinamismo de su sistema de combate y en la manera en que plantea dilemas morales universales.

Para veteranos, es una oportunidad de revivir un clásico con mayor comodidad; para nuevos jugadores, es una invitación a descubrir uno de los relatos más intensos de la saga Tales of.

En ambos casos, el resultado es un recordatorio de por qué Berseria se convirtió en un referente dentro del JRPG moderno.