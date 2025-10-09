Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 es una colección un tanto polémica para los fans de Nintendo; si bien se tratan de juegos de hace varios años, uno de estos tuvo una nueva versión hace no mucho.

De ahí que haya fans que se pregunten del valor de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2; nosotros ya los pudimos jugar y te diremos que es una buena colección si no tienes lo originales, ya no los puedes jugar o nunca los probaste.

Te dejamos nuestra ya clásica reseña de 5 puntos:

La narrativa de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 es de las mejores de Nintendo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 tiene algunos ajustes al gameplay Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 mejora en ciertos aspectos visuales Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 trae algunos agregados de calidad de vida Nintendo adaptó bien Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 a sus nuevas plataformas

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)

La narrativa de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 es de las mejores de Nintendo

La narrativa de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 es de las mejores de Nintendo, principalmente la del primer juego.

Super Mario Galaxy introduce una narrativa melancólica y poética. La historia de Rosalina, contada en formato de libro ilustrado, añade una capa emocional que contrasta con el tono habitual de la franquicia.

La ambientación galáctica refuerza esta sensación de soledad y maravilla, mientras Mario viaja entre planetas.

En cambio, Super Mario Galaxy 2 opta por una estructura más directa, y la historia se simplifica para dar paso a un enfoque más técnico y dinámico. Siendo su punto más fuerte el gameplay.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 tiene algunos ajustes al gameplay

Como era de esperarse de una colección de este tipo, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 tiene algunos ajustes al gameplay, aunque respetando la esencia de los originales.

Ambos juegos comparten la mecánica central de manipulación gravitacional. El primero sorprende con planetas esféricos, trayectorias curvas y físicas que desafían la lógica tradicional del plataformeo.

En el segundo los niveles son más cortos pero más variados, con un ritmo más ágil y una curva de dificultad mejor calibrada.

Como es de esperarse, cuenta con controles adaptados al giroscopio de los Joy-Con, tomando en cuenta que los juegos se controlaban con el mando de movimiento de Wii; además de compatibilidad con pantalla táctil en modo portátil.

Esto hace que la experiencia sea bastante agradable al jugar, y en algunos casos más precisa que en los originales.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 mejora en ciertos aspectos visuales

Algo que no sorprende es que Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 mejora en ciertos aspectos visuales, pues es algo común en la gran mayoría de ports en la actualidad.

Ambos títulos han sido reescalados a 1080p en modo portátil y hasta 4K en Switch 2. Aunque no se trata de un remake completo, la nitidez y fluidez mejoradas permiten apreciar mejor los detalles.

Las texturas, iluminación y efectos de partículas se benefician del hardware moderno, manteniendo el estilo artístico original.

Mientras que la banda sonora, grabada con orquesta sinfónica, sigue siendo uno de los puntos más altos. Además en esta reedición, Nintendo incluye acceso directo a las pistas, permitiendo disfrutar la música como experiencia independiente.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 trae algunos agregados de calidad de vida

Otra cosa que debemos mencionar es que Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 trae algunos agregados de calidad de vida, los cuales mejoran la experiencia con base en los originales.

Tenemos mejoras sustanciales en accesibilidad, como configurar a tu gusto el mapeado de los controles, así como opciones de ayuda para jugadores novatos, los cuales ajustan la dificultad.

Además, se han añadido logros internos y compatibilidad con figuras Amiibo para desbloquear trajes y efectos cosméticos.

Eso sí, no esperes haya contenido nuevo en términos de niveles, se trata de la misma experiencia de los juegos que salieron en Wii hace varios años.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)

Nintendo adaptó bien Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 a sus nuevas plataformas

Finalmente diremos que Nintendo adaptó bien Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 a sus nuevas plataformas, en términos técnicos.

Además de lo que ya mencionamos de los controles y la resolución, el juego se adapta muy bien a todo tipo de pantallas modernas, incluyendo las de las plataformas de Nintendo.

La respuesta de los controles es muy buena, sin mencionar que el audio se ajustó a los nuevos canales; aunque tu puedes elegir el estilo que más te guste.

Aunque no hay añadidos sustanciales, podemos decir que esta colección nos da la experiencia definitiva de ambos juegos.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)

¿Vale la pena Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2?

La colección de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 es una muestra de lo cuidados que han sido la mayoría de juegos de Nintendo, pues a pesar del paso del tiempo, ambas obras funcionan perfectamente.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 emociona con su atmósfera y narrativa; así como con su ritmo y creatividad, entregándote varias horas de diversión.

Aunque está el hecho de que si ya tienes los originales, o los jugaste en su momento, no encontrarás realmente algo que te motive a emprender nuevamente el vuelo a las estrellas.

Ya que fuera de las mejoras técnicas, el título no ofrece nada realmente diferente .

Ahora que si eres nostálgico o nunca probaste estos juegos, ten por seguro que amarás esta curiosa colección.