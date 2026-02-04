My Hero Academia: All’s Justice, el nuevo videojuego de Bandai-Namco y Byking Inc., busca consolidar la franquicia en el terreno de los juegos de anime de peleas, aprovechando también el fin de la serie animada.

Si bien My Hero Academia: All’s Justice hace cambios interesantes a la fórmula del género, no es una revolución como tal del género, aunque puede que le sea interesante a los fans de la franquicia.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

My Hero Academia: All’s Justice tiene el combate más interesante My Hero Academia: All’s Justice cuenta con una gran variedad de personajes iniciales My Hero Academia: All’s Justice adapta de buena manera la historia del anime My Hero Academia: All’s Justice cuenta con varios modos extra que le dan vida al juego Hay ciertas decisiones técnicas que perjudican a My Hero Academia: All’s Justice

My Hero Academia: All’s Justice tiene el combate más interesante

Lo primero que hay que destacar es que My Hero Academia: All’s Justice tiene el combate más interesante; si bien no se sale del canon de los juegos de peleas de anime, hace pequeños ajustes que lo diferencian.

Introduce mejoras que apuntan a un sistema más técnico y estratégico, como es el caso del Target Combo, donde con un botón haces cadenas de ataques que incluso pueden terminar con un movimiento especial.

A esto se suma el Counter Attack y Counter Crash, que son mecánicas que permiten responder a la presión rival y abrir oportunidades de contraataque; siendo contrapesos perfectos para los combos automáticos.

Además de la posibilidad de romper la defensa del oponente, lo que te obliga a pasar a la ofensiva constantemente, así como a cuidar los bloqueos que haces cuando te ves en medio de una ráfaga de ataques.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice (Bandai-Namco)

Todas estas mecánicas son parte de los combates individuales, así como de las batallas 3v3, donde los jugadores pueden cambiar de personaje en medio de un combo, extender cadenas ofensivas o reforzar la defensa.

My Hero Academia: All’s Justice cuenta con una gran variedad de personajes iniciales

Al ser un juego de peleas, My Hero Academia: All’s Justice cuenta con una gran variedad de personajes iniciales, algo que es importante en títulos de este género.

Se incluyen a todos los personajes del anime, tanto héroes como villanos, así como algunas variaciones de los mismos que se pudieron ver a lo largo de la serie animada.

Estas variaciones no son solo skins, pues se manejan de forma diferente entre sí contando con sus propias habilidades especiales, lo cual agrega más variedad a la obra.

Por si esto no fuera suficiente, tienes la opción de personalización. Que si bien es limitada a atuendos, poses y otros elementos estéticos, funciona para aquellos que busquen una experiencia más íntima.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice (Bandai-Namco)

My Hero Academia: All’s Justice adapta de buena manera la historia del anime

Algo agradable es que My Hero Academia: All’s Justice adapta de buena manera la historia del anime, cosa donde este tipo de juegos llegan a fallar en su mayoría, algo que resulta irónico.

La campaña se centra en la Guerra Final, el clímax de la obra de Kohei Horikoshi. La esperanza de un futuro justo contra la visión caótica de Shigaraki y All For One.

La narrativa se presenta con cinemáticas fieles al anime, pero también con reinterpretaciones visuales que aprovechan la potencia de las consolas actuales, además de que se segmenta en episodios dedicados a los personajes.

No todo se centra en Deku, también puedes ver y jugar las batallas que sostienen Uraraka, Bakugo y Todoroki, entre otros, lo que hace que la narrativa se sienta completa, abarcando la mayor parte de la trama conocida.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice (Bandai-Namco)

My Hero Academia: All’s Justice cuenta con varios modos extra que le dan vida al juego

A diferencia de otros títulos del estilo, My Hero Academia: All’s Justice cuenta con varios modos extra que le dan vida al juego. No solo es la campaña de la historia, también están las peleas online/offline, el entrenamiento y las misiones.

Este último, las misiones, es el más completo e incluso se puede decir que es otro modo principal, pues es donde empiezas tu aventura y desde donde accedes a todas las demás opciones del título.

Aquí exploras la ciudad mientras vas resolviendo toda clase de encargos , que van desde encontrar paquetes, defender personas y hacer carreras, hasta hacer equipo con tus amigos para enfrentar amenazas mayores.

Lo más interesante es que puedes cambiar entre personajes para acceder a nuevas zonas gracias a sus dones, como es el caso de Uraraka, que puede alcanzar el techo de edificios altos ya que puede flotar por algunos segundos.

Además, puedes mejorar tu vínculo de amistad con cada uno de ellos, así como obtener dinero y coleccionables al completar cada misión. Sin lugar a dudas es el modo más completo del juego.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice (Bandai-Namco)

Hay ciertas decisiones técnicas que perjudican a My Hero Academia: All’s Justice

Lamentablemente, hay ciertas decisiones técnicas que perjudican a MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, vicios que se vienen arrastrando desde hace varias décadas en juegos de anime.

Si bien en la campaña las cinemáticas están bien elaboradas, en ocasiones se vuelve a recurrir a las clásicas imágenes estáticas para presentar pedazos de la historia.

También está el hecho de que en las misiones el mapa está bastante limitado y no se te permite explorar mucho en realidad, incluso se usan los clásicos muros invisibles para evitar que te salgas de la zona.

Otra cosa es que el juego sigue recurriendo al cell shading, que se ve bien y es el estilo que mejor empata con los títulos de anime; si no te gusta esta estética, bien podría molestarte a la larga.

Finalmente, y para fans en América Latina, la obra no cuenta con localización. Los textos están en inglés y el audio en el mismo idioma o japonés, algo que puede molestar, principalmente a quienes no manejan dichos lenguajes.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice (Bandai-Namco)

¿Vale la pena My Hero Academia: All’s Justice?

Podemos decir que My Hero Academia: All’s Justice es la entrega definitiva de la saga de videojuegos inspirada en la obra de Horikoshi.

Con un roster masivo, mecánicas refinadas y la adaptación del arco final, el My Hero Academia: All’s Justice promete satisfacer principalmente a los fans del anime.

Sin embargo, si no eres parte de este grupo, es poco probable que encuentres algo interesante en la obra, pues como juego de peleas es muy básico si se compara con exponentes más relevantes.

Además de que a pesar de todas sus novedades, al final del día se sigue sintiendo como los otros cientos de juegos de pelea de anime que han salido desde la época del PS2.