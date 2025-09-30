Más allá del laberinto clásico, la mascota de Bandai-Namco ha protagonizado aventuras en múltiples géneros, tal es el caso de PAC-MAN WORLD 2 Re-Pac, el remake de una de estas.

Lanzado originalmente en 2002, fue uno de los intentos más exitosos por trasladar al personaje a un entorno tridimensional.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC busca modernizar la experiencia sin perder su esencia, saliendo bien parado en general.

Te dejamos nuestra tradicional reseña de 5 puntos de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC:

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene una historia sencilla pero efectiva PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC nos da un gameplay clásico sin pretensiones PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC se ve muy bien PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene mucha rejugabilidad PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene algunos inconvenientes menores

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (Bandai-Namco)

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene una historia sencilla pero efectiva

Como muchos juegos de plataformas, incluso en la actualidad, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene una historia sencilla pero efectiva, siendo una mera excusa.

La trama comienza cuando los fantasmas Blinky, Inky, Pinky y Clyde roban las Frutas Doradas del Árbol de la Vida en PAC-Village.

Liberando así al malvado Spooky, una entidad ancestral que amenaza con destruir PAC-LAND.

Como era de esperarse, PAC-MAN se embarca en una misión para recuperar las frutas y sellar nuevamente a Spooky.

Como puedes ver, la narrativa es muy simple, aunque cumple su función como marco para la aventura; siendo perfecta para aquellos que solo quieren un momento de diversión sin complejidades o “giros sorprendentes”.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (Bandai-Namco)

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC nos da un gameplay clásico sin pretensiones

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC nos da un gameplay clásico sin pretensiones, lleno de escenarios tradicionales delos juegos de plataformas.

El juego ofrece más de 20 niveles distribuidos en seis mundos; desde bosques y montañas, hasta volcanes y ruinas submarinas.

Cada nivel introduce obstáculos como plataformas móviles, enemigos temáticos y desafíos de precisión.

Por su parte, PAC-MAN puede saltar, rodar, golpear, nadar y usar power-ups como el Metal PAC-MAN (para caminar bajo el agua) o el PAC-Fire (para quemar obstáculos). Nada que no se haya visto en títulos del género.

Por su parte, la curva de dificultad está bien calibrada; los primeros niveles son accesibles, mientras que los últimos exigen dominio de las mecánicas.

El control cuenta con mejor respuesta con respecto al original, aunque aún falla cuando quieres hacer saltos y acciones precisas.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (Bandai-Namco)

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC se ve muy bien

Te podemos decir que PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC se ve muy bien; nada del otro mundo, siendo lo mínimo que esperarías de este revival.

No busca competir con los grandes de la actualidad; pero sí ofrece una estética limpia, colorida y bien animada.

Los modelos de personajes fueron rediseñados con texturas más detalladas y expresiones faciales más vivas. Los escenarios tienen mayor profundidad, mejor iluminación y efectos ambientales.

Mientras que la música mantiene las melodías originales con arreglos modernos. Cada mundo tiene su propio tema, y los efectos de sonido clásicos están presentes, reforzando la nostalgia.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (Bandai-Namco)

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene mucha rejugabilidad

Lo más interesante, sin lugar a dudas, es que PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene mucha rejugabilidad; algo que poco a poco se ha perdido en los juegos modernos.

Cada nivel contiene múltiples coleccionables como frutas y tokens para desbloquear minijuegos en la máquina Gashapon, lo cual añade horas de contenido adicional.

Pues los completistas repetirán varias veces los niveles para conseguir todos los coleccionables posibles.

Además, el juego también incluye desafíos contrarreloj, niveles secretos y una galería, lo cual aumenta la exploración y la vida de la obra.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (Bandai-Namco)

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene algunos inconvenientes menores

Claro que no todo es perfecto en este mundo, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tiene algunos inconvenientes menores, que si bien no afectan en general al título, sí vale la pena mencionarlos.

Por un lado tenemos algunos bugs “normales” como gráficos que se enciman o atraviesan; mientras que por el otro están los muros invisibles del original que limitan la exploración.

Otra cosa es el sistema de tragamonedas, aunque al principio es interesante, tras varias repeticiones se vuelve aburrido y frustrante debido a la aleatoriedad de los regalos.

Finalmente, tenemos que mencionar un mal que ya es algo clásico de los juegos de plataformas, que es la cámara.

Aunque fue mejorada en este remake, aún presenta varios fallos, principalmente en entornos cerrados.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC (Bandai-Namco)

¿Vale la pena PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC?

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC es una carta de amor a los fans del personaje y del género de plataformas. Aunque no busca revolucionar, cumple muy bien con su objetivo de entretener al jugador.

Pues PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC cuenta con un buen diseño de niveles, estética cuidada y mecánicas accesibles, que lo convierten en una opción ideal para quienes buscan una aventura ligera, pero bien construida.

Como ya mencionamos no es perfecto, hay cosas que llegan a fallar, más si se compara con títulos modernos; aún así tiene su propio encanto que lo hace destacar

Siendo una experiencia que combina lo clásico con lo moderno, y que demuestra que PAC-MAN aún tiene mucho que ofrecer fuera del laberinto.