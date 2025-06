RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army marca el regreso triunfal de uno de los títulos más peculiares de la saga Shin Megami Tensei.

Originalmente lanzado en PlayStation 2, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un regreso interesante para conocer el inicio de Atlus en los RPG.

5 puntos de por qué RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un buen remaster de un juego olvidado

Estos son nuestros 5 puntos del por qué RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un buen remaster de un juego olvidado:

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (Atlus)

La historia de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army es muy interesante

Como buen juego de Atlus, la historia de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army es muy interesante.

Nos presenta a Raidou Kuzunoha XIV, el más reciente miembro de una línea ancestral de invocadores de demonios encargados de proteger la capital.

En su rol de detective de la Agencia Narumi, Raidou investiga un extraño caso que involucra la desaparición de personas y la aparición de un ejército sin alma.

Aunque suena como algo básico y cliché, la trama tiene varios giros interesantes, que te mantienen atento a todo lo que pase en pantalla.

Con un guión muy bien escrito y personajes bastante carismáticos, incluso los demonios incidentales desprenden una personalidad única.

Además la obra combina elementos del Japón clásico con tecnología avanzada y lo místico, lo que nos da una ambientación pocas veces vista.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (Atlus)

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene varias mejoras en jugabilidad

La versión original tenía un sistema de combate en tiempo real; aunque era bueno, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene varias mejoras en jugabilidad.

En la remasterización, este sistema ha sido refinado con movimientos más fluidos, ataques combinados, una mejor interfaz y un mayor control sobre las habilidades de los demonios.

También se han ajustado la velocidad de combate y los tiempos de respuesta , logrando una experiencia más dinámica.

Otro aspecto importante es la expansión del sistema de invocación de demonios. La cantidad de criaturas disponibles ha aumentado a más de 120, con diseños renovados y nuevas habilidades.

Los demonios pueden usarse en batalla, en investigaciones y para resolver acertijos en el mundo.

Además, la mecánica de negociación con los demonios ha sido mejorada, permitiendo más opciones de diálogo y formas de persuadirlos.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (Atlus)

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un estilo único comparado con otros RPG

Si bien se trata de un título de Atlus, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un estilo único comparado con otros RPG.

A diferencia de Persona o los Shin Megami Tensei, los juegos de Raidou tienen enfoque en la acción y el misterio, más que en la exploración o las decisiones morales.

Mientras que en el mapa general se da un estilo más detectivesco, con el uso de demonios para resolver casos; en batalla todo es más ágil.

Dando como resultado una mezcla bastante interesante, que trata de ofrecer algo para diferentes tipos de jugadores, así como a los fans de los RPG.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (Atlus)

La estética mejoró bastante en RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Obviamente, al ser un remaster, la estética mejoró bastante en RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

Se hicieron ajustes al diseño de personajes, se escalaron todos los entornos y elementos en pantalla; además que se optimizó la tasa de cuadros por segundo.

En general el juego se ve mucho mejor que hace más de 20 años, aunque tampoco esperes un salto gráfico más allá de lo mínimo esperado en este tipo de remasterizaciones.

Pues notarás que los personajes apenas si tienen expresiones faciales, la mayoría de los entornos carecen de elementos relevantes y la exploración es bastante limitada.

Aún así, si te gustan los títulos de la vieja escuela, no te costará adaptarte a este estilo de arte.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (Atlus)

El ritmo de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army podría enfadar a quienes busquen algo más dinámico

Ahora bien, lo que sí hay que señalar puntualmente es que el ritmo de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army podría enfadar a quienes busquen algo más dinámico.

Si bien los combates están llenos de posibilidades y cuenta con una buena dosis de acción, el resto del juego es bastante lento en ocasiones; desde la forma de contar la historia, hasta las misiones secundarias.

Todo se toma bastante tiempo en elaborarse y se necesita mucha paciencia, sobretodo porque hay cosas, como varias investigaciones, que no son tan divertidas como esperarías.

A esto suma que no cuenta con localización al español, lo cual hace que la experiencia se aletargue un poco más.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (Atlus)

¿Vale la pena RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army?

Si eres fan de Persona, Shin Megami Tensei o simplemente te gustan los RPG, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army es una gran oportunidad para descubrir más del género.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army llega con un muy buen lavado de cara, destacando sobretodo en sus mecánicas y sistema de combate.

Además de tener una historia que va mejorando conforme avanzas en el juego, dejándote con ganas de más cada que sueltas el control.

Lo único malo del juego es precisamente que fuera del combate se toma su tiempo para hacer prácticamente todo, manteniendo algunos vicios de obras de inicios de Siglo XXI.