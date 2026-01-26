El anuncio de Code Vein II de Bandai Namco generó una expectativa considerable entre los seguidores del género soulslike y los amantes de la estética anime, pues la primera entrega fue bien recibida y tiene su encanto al día de hoy.

Así, Bandai Namco y Shift apuestan por una secuela que no solo expande las mecánicas de combate y personalización, sino que introduce un elemento narrativo de alto riesgo; los viajes en el tiempo.

Aquí te daremos nuestra reseña de 5 puntos:

Code Vein II tiene una narrativa más compleja

Si bien esta franquicia nunca se ha caracterizado por armar su trama de una manera “expansiva”, Code Vein II tiene una narrativa más compleja que complacerá a los fans de este tipo de juegos.

Esta secuela se aleja un poco de la primera entrega, pues ahora seguimos a Lou, una joven con el poder de manipular el tiempo. Su misión es viajar al pasado para detener el fin del mundo y enfrentar a los “horrores”.

Para eso contará con la ayuda de un guerrero que ella misma revivió con un pedazo de su corazón; ambos deberán de cambiar la historia, con todo lo que eso implica.

Este giro narrativo abre la puerta a escenarios múltiples que podrían enriquecer la experiencia, pero también plantea el reto de mantener la coherencia en la trama.

Aunque en general lo logra, es cierto que a pesar de tener una narrativa más directa que no depende tanto de la exploración y minuciosidad del jugador, hay veces en que las cosas llegan a ser un tanto confusas.

Las mecánicas de Code Vein II han sido renovadas

El combate sigue siendo el corazón del juego, pues las mecánicas de Code Vein II han sido renovadas, optimizado cosas ya conocidas y agregando algunas novedades.

El sistema Revenant regresa con mejoras, como absorción de sangre, habilidades especiales y un abanico más amplio de armas, las cuales se pueden equipar y mejorar de acuerdo al estilo de juego que te acomode.

Además, se cuenta con un sistema de compañeros dinámico que ofrece múltiples aliados que influyen tanto en la narrativa como en el combate. Elegir el compañero adecuado para cada situación puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

Sin olvidar que el mapa se abrió un poco, sin llegar a ser una locura como otros mundos abiertos; esto hace que se añadan más misiones secundarias y puedas tener un mejor entendimiento del mundo al explorar.

Aunque no se siente “vivo” como tal, es un añadido interesante si no te gustó la linealidad de la anterior entrega.

La personalización es un protagonista en Code Vein II

Uno de los aspectos más celebrados del primer juego fue su editor de personajes, que permitía crear avatares con un nivel de detalle superior al de otros títulos del género. La personalización es un protagonista en Code Vein II.

La secuela expande esta característica con más opciones estéticas; desde rasgos faciales hasta estilos visuales oscuros, y añade la posibilidad de transferir tu creación desde la demo al juego completo.

Pero eso no es todo, la progresión se suma a esto con un sistema de habilidades y equipamiento sumamente profundo, que permite crear prácticamente cualquier clase de guerrero mientras avanzas en el juego.

Ya sea que seas alguien ofensivo, defensivo o te guste el equilibrio, el juego te permite casi sin restricción tener al personaje perfecto para cada batalla y ocasión.

El estilo anime sigue funcionando en Code Vein II

Pasando a la estética, el estilo anime sigue funcionando en Code Vein II. Claro que si no te gusta este tipo de arte, encontrarás poco atractivo el juego.

Aún así, Bandai Namco logró traer un diseño de personajes que se siente único y que empata perfectamente con la trama decadente, y hasta cierto punto mística, que cubre toda la historia.

Lo mismo podemos decir de las criaturas que cubren todo este mundo, las cuales se ven impresionantes y destacan bastante por su estructura general; así como en sus ataques y la manera en que despliegan los efectos visuales.

Eso sí, los entornos no están tan bien cuidados, sintiéndose genéricos en algunas ocasiones como en cualquier otro juego de anime de Bandai Namco, lo cual es de preocupar en un juego con un mundo semi abierto.

Code Vein II decepcionará un poco a los fans del reto

Hay que señalar que Code Vein II decepcionará un poco a los fans del reto, pues la curva de dificultad se mantiene en la misma tónica de la primera entrega, siendo bastante accesible.

Aunque ofrece un buen reto, si eres fan de los “Souls” notarás de inmediato que es mucho más fácil que el resto de juegos del género; de hecho, podría ser el más fácil de todos.

Esto se debe en parte a su enfoque en la acción, donde los movimientos son más fluidos y rápidos, lo que provoca que haya un coste mucho menor en los errores, contrario a los combates metódicos de entregas similares.

Claro que esto hace más accesible el juego para que gente ajena a los “Souls” pueda entrar al género sin tantas complicaciones, enfrentando un reto más manejable y no tan exigente como los exponentes más famosos.

¿Vale la pena Code Vein II?

Code Vein II representa una apuesta ambiciosa; expandir un universo que ya había captado la atención por su estética y su sistema de personalización, y llevarlo a un nuevo nivel con viajes en el tiempo y un sistema más complejo.

Si bien Code Vein II es un título competente, se enfrenta al reto de cumplir con las expectativas de una comunidad que ha visto cómo el género evolucionaba de manera vertiginosa en los últimos años.

Más aún cuando una parte importante de la “esencia” de los “Souls” es tener una dificultad sumamente elevada, algo en lo que la obra de Bandai Namco se queda bastante corta.

En ese sentido, si aún eres un novato en los “Souls” o quieres empezar en este género, la obra de Bandai Namco es una muy buena puerta de entrada; ahora que si eres un veterano de mil batallas, es posible que no cumpla tus expectativas.